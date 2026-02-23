¿Regresan las tormentas? Cómo estará el clima este lunes 23 de febrero en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones a partir de la tarde, con vientos provenientes del sector norte.

Luego de un fin de semana con muy buen clima, este lunes 23 de febrero se esperan tormentas en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana el cielo estará mayormente nublado. A la tarde se espera que haya tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia, y a la noche habrá tormentas, con la misma probabilidad de precipitaciones.

La temperatura máxima será de 27º C por la tarde, mientras que a la mañana harán 23º C y a la noche harán 21º C.

En cuanto al viento, soplará todo el día a 13-22 kilómetros por hora: primero desde el norte y a partir de la tarde desde el noreste, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

