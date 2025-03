Relevamientos: se aceleró la inflación en algunos alimentos y presiona sobre el IPC de marzo

Varias consultoras advirtieron un salto en carnes, verduras y aceites en la tercera semana de este mes y eso llevaría el índice a un rango similar o superior al de febrero

En la tercera semana de marzo distintas consultoras privadas registraron un salto en los precios del rubro alimentos y bebidas debido a nuevos aumentos de la carne, entre otros, lo que ocasionaría que el número del mes no baje respecto de febrero pasado. Según diversas consultoras, el índice de precios al consumidor (IPC) rondaría el 2,5%, sin contar el impacto que los movimientos de los dólares financieros de la semana pasada pudieran tener en los precios.

Según el índice que elabora la consultora LCG, la tercera semana de marzo mostró una importante aceleración de la inflación de alimentos y bebidas, que registró un aumento del 2,4% luego de la suba prácticamente nula de la semana anterior (0,1%). Siguiendo este indicador, la inflación acumulada del rubro en las últimas cuatro semanas asciende al 3,4 por ciento.

“En la medición acumulada de las últimas cuatro semanas, la inflación no desacelera y se sostiene cerca del 3%. Carnes y lácteos siguen empujando los aumentos”, señaló en diálogo con la nacion Melisa Sala, economista de LCG.

En tanto, el relevamiento de la consultora Analytica registró una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires durante la tercera semana de marzo. El promedio de las cuatro semanas es del 3,4%, y para el nivel general de precios proyectan una suba mensual del 2,5 por ciento.

El IPC semanal de la consultora Equilibra arrojó un incremento del 0,5% respecto de la semana previa, siendo el promedio de las cuatro semanas 2,2%, y la proyección para el IPC de marzo 2,5%. “Otra semana de fuertes subas en el rubro Carnes (2,4%) por alzas en la carne vacuna y el pollo (2,4% y 3,1%, respectivamente), que llevaron a Alimentos y Bebidas (0,1%) a liderar la inflación semanal”, agregaron.

La consultora Econviews relevó una suba del 1,3% para su canasta de alimentos y bebidas en la tercera semana de marzo. Se destacan aumentos en verduras y frutas (3,4% en promedio), carnes y derivados (1,5%) y bebidas (1,1%).

En tanto, la consultora EcoGo llegó hasta la segunda semana de marzo, cuando registró una suba de alimentos y bebidas del 1,2% y proyectaba un 2,5% para el mes.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, comentó que la semana pasada había sido más intensa, con aumentos en alimentos y bebidas en general, pero especialmente en verduras y aceites. Estimó que el mes probablemente termine con una inflación similar a la de febrero. Según él, los alimentos y bebidas vienen subiendo desde el segundo mes del año, posiblemente por la baja de retenciones. “Esto mejora el precio para exportar. Como ahora la exportación es más libre, el precio interno se alinea al de exportación”, agregó.

Más allá de esto, desde el sector de la carne se habla de un tema de oferta. “La suba de la carne se debe a varios motivos. El primero de ellos es la profunda sequía de 2023, que generó una disminución de 820.000 terneros y el faenado de entre 350.000 y 500.000 vacas más, es decir, una menor oferta ganadera en estos días. Esto hizo que en 2024 el precio de la hacienda contribuyera a la desinflación: solo aumentó un 50% respecto del índice de precios al mostrador, que fue superior al 120%, es decir, un 70% de atraso en el precio de la carne. A principios de este año también hubo sequía. En enero y febrero llovieron alrededor de 40 a 50 milímetros, pero marzo comenzó muy lluvioso. Cuando el año empieza con lluvias, el ingreso en el mercado de Liniers es errático. El martes pasado, por ejemplo, hubo una entrada relativamente normal, pero el miércoles la entrada fue del 50%, y el fin de semana largo hizo que el viernes los precios en el mercado se mantuvieran más o menos estables. Cómo continuará el mes dependerá de cómo evolucione el clima”, explicó Miguel Schiariti, directivo de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra).

El impacto del dólar

Por otro lado, la semana pasada también se registró un considerable movimiento en el mercado cambiario que podría influir en los precios. Al observar el recorrido de los últimos cinco días hábiles, el dólar MEP acumuló un aumento de $49,5 (4%) y el contado con liquidación (CCL) subió $47 (3,8%). Estas subas se encuentran muy por encima de la inflación esperada para todo el mes de marzo.

En los últimos cinco días hábiles, el dólar MEP acumuló un aumento de $49,5 (4%) y el contado con liquidación (CCL) subió $47 (3,8%)Freepik

Sin embargo, los analistas consultados señalaron que aún no se ha observado este impacto en los relevamientos, aunque podría notarse algún efecto durante esta semana.

“Nosotros hacemos la medición principalmente los miércoles, así que el próximo miércoles veremos si hubo algún movimiento en algunos rubros que ya tenemos identificados como sensibles a la suba del contado con liquidación o el MEP”, explicó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

Tiscornia agregó que la incidencia de la suba de los dólares financieros y el blue no era fácil de determinar y consideró que era muy pronto para saber si tendrá impacto. “Hoy la importación no está restringida y hay acceso al dólar oficial. A priori, el blue o el contado con liquidación no deberían ser tan influyentes. Es difícil preverlo”, opinó.

Otro economista que prefirió no ser citado dijo que, más allá del IPC de marzo, se prevé un nuevo salto inflacionario una vez que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que dependerá del ajuste y su credibilidad. La hipótesis es que lo que suceda con el tipo de cambio gravitará sobre los precios, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, no adelantó cuál sería el régimen cambiario resultante, ya que eso forma parte del entendimiento y, por lo tanto, debe mantenerse bajo condiciones de confidencialidad. “Sí, puedo dejar tranquila a la gente diciendo que lo que hagamos no les va a afectar”, prometió en una entrevista el martes pasado en el canal A24.

Caputo alegó que el Gobierno había puesto la macroeconomía en orden y que ahora la idea era recapitalizar al Banco Central con la nueva deuda del FMI, para permitir una salida del cepo sin turbulencias.

“Cuando liberemos las restricciones pueden estar tranquilos de que no habrá problemas para la gente ni un salto devaluatorio”, indicó el ministro de Economía, que agregó que el Fondo “no pide nada” relacionado con el aumento del precio del dólar en la Argentina.

“Lo importante no es si se flota o no, sino hacerlo en las condiciones correctas; porque, si no, te va a ir mal. Todo lo que hemos hecho son los deberes para llevar al país a la normalidad”, comentó, en respaldo a su gestión frente al Palacio de Hacienda.

Sobre la cuestión de si la Argentina está habilitada para tener una economía con un tipo de cambio libre y que el dólar se moviera al ritmo del mercado, Caputo analizó: “No hay una definición sobre si un país puede flotar o no, o si la Argentina puede flotar y Estados Unidos no. Uno puede flotar siempre que tenga una economía sana. Lo que la gente percibió toda la vida es que a la Argentina le cuesta flotar y eso generalmente salió mal, pero hay una causa: costaba flotar porque siempre hubo déficit que se financió con emisión, y esa emisión de pesos la gente no la demandaba, lo que provocaba un sobrante que terminaba en el dólar. No es que la Argentina no pueda flotar: puede hacerlo siempre y cuando se den las condiciones macroeconómicas, que son las que hemos repetido junto al presidente Javier Milei: esas tres condiciones que estamos intentando cumplir”.

Afirman que la carne está mal medida en el indec

Miguel Schiariti, de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), dice que los aumentos de la carne vacuna están sobredimensionados en el Indec porque el organismo utiliza la encuesta de hogares de 2004, cuando se consumían 60 kilos al año de carne vacuna, 28 de pollo y 12 de cerdo. Hoy, en cambio, se consume más pollo que carne vacuna y también aumentó considerablemente el de cerdo (23 kilos). “En febrero, cuando subió 15% la carne vacuna, no debería haber incidido en 0,6% en el IPC. Seguimos trabajando con índices que están muy alejados de la realidad. Es otro de los motivos por los cuales todos los gobiernos se preocupan por la incidencia del precio de la carne en el IPC, que no refleja lo que realmente siente la gente en sus bolsillos”, señaló.

La inflación fue de 2,4% en febrero

