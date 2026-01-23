Renovación de la Rambla: proyectan finalizar la primera etapa en junio y abren licitación para la segunda

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, supervisó los trabajos en el emblemático paseo costero de Mar del Plata y confirmó que el tramo inicial de la obra, con fuerte inversión provincial, estará concluido a mitad de año. La próxima semana se lanzará la licitación del siguiente sector, en una intervención que totaliza más de $20.000 millones

La provincia de Buenos Aires avanza con la renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, una de las postales urbanas más emblemáticas del frente marítimo, con un ambicioso plan de obra dividido en dos etapas y una inversión que supera los 21.000 millones de pesos.

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, supervisó este jueves los trabajos en curso y confirmó que si se cumplen los plazos previstos, la primera fase estará concluida en junio próximo, permitiendo habilitar los sectores más transitados del paseo antes de la temporada invernal.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad, el funcionario anticipó además que la semana entrante se lanzará la licitación para la segunda etapa de la obra, destinada a intervenir las recovas, galerías y frentes del Casino Central y el Gran Hotel Provincial, donde persisten notables signos de deterioro estructural.

La puesta en valor integral contempla la restauración de solados y equipamiento urbano, la reparación de los desagües pluviales, la renovación del sistema de iluminación y el reforzamiento de rampas y escaleras de acceso, preservando en lo posible las baldosas originales que datan de varias décadas atrás.

Katopodis destacó que, a diferencia de intervenciones parciales anteriores, se trata de la primera renovación profunda de la Rambla en 80 años, y señaló que los trabajos se realizan con «muchos cuidados técnicos y profesionales» para respetar el valor patrimonial del histórico paseo costero.

El anuncio se dio en un contexto en el que se busca minimizar las molestias que generan las obras durante la temporada turística, mientras los marplatenses y visitantes transitan las inmediaciones del lugar a diario.

Con la apertura de la licitación de la segunda fase, el gobierno provincial apunta a mantener el ritmo de ejecución de la obra y garantizar la continuación de los trabajos hasta completar la puesta en valor de todo el tramo previsto, consolidando así una intervención que no solo recupera infraestructura, sino que también impulsa empleo y actividad económica local.

