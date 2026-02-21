Restauración de monumentos y la figura clave de Constanza Addiechi para Mar del Plata

La restauración de las esculturas de la fuente de Plaza Rocha avanza en Mar del Plata, en el marco de un trabajo integral de preservación del patrimonio histórico local. Las tareas incluyen la puesta en valor del conjunto escultórico compuesto por «El nacimiento de Venus» y dos sirenas, piezas francesas que llegaron a la ciudad en 1909.

Según explicó Constanza Addiechi -responsable del área de protección, difusión y preservación del patrimonio escultórico- actualmente la fuente no está en funcionamiento, lo que permitió vaciarla para intervenir las obras afectadas por la corrosión del agua y el paso del tiempo. «Estamos trabajando en la restauración de la fuente de Plaza Rocha, algo que se necesitaba hacer», señaló.

Esculturas francesas con más de un siglo de historia

Las tres esculturas que hoy se observan como un conjunto fueron originalmente piezas autónomas. Llegaron a Mar del Plata a pedido del país en 1909 y formaron parte de la Explanada Sur, el segundo paseo costero de la ciudad, que se extendía desde el Torreón -donde terminaba el Paseo General Paz- hasta Cabo Corrientes.

La figura central es «El nacimiento de Venus», obra del escultor francés Maturin Moreau, uno de los artistas más destacados de su época. Detrás de la Venus se elevaba originalmente una luminaria, ya que la pieza funcionaba como farola. Con el paso de los años, la corrosión separó ese artefacto de la estructura principal.

Las dos sirenas estaban ubicadas a los costados de una escalera, junto a águilas ornamentales que actualmente se encuentran en el taller municipal, a la espera de definir su nuevo emplazamiento.

En 1938, con el cambio de paradigma urbano y la transformación del paisaje costero, las esculturas fueron retiradas de la Explanada Sur. Primero se trasladaron a Plaza España y luego, en la década del 40, el entonces director de Plazas y Paseos, Primavesi, las reunió como conjunto escultórico dentro de la fuente de Plaza Rocha, donde permanecen hasta hoy.

La figura clave de Primavesi y el valor del patrimonio

Primavesi fue, según destacó Constanza, una figura central para la preservación del patrimonio marplatense. Italiano y especialista en paisajismo, comenzó a trabajar en la ciudad en 1931 como director de Plazas y Paseos y transformó las siete plazas fundacionales.

«Era una persona tan querida en el municipio que el día que falleció dieron asueto para que los empleados municipales pudieran despedir sus restos», recordó. En 1952 se creó el Parque Primavesi en su honor.

Tras su muerte, parte del patrimonio quedó «a expensas del desconocimiento», lo que derivó en la pérdida de numerosas piezas. En ese sentido, desde el área que hoy conduce Constanza se recuperaron cerca de 60 obras que habían sido dañadas o extraviadas.

«Lo que daña el desconocimiento en todos los órdenes de la vida ha hecho muchísimo daño en la ciudad», advirtió, al tiempo que subrayó la importancia de difundir y educar para preservar.

Restauraciones periódicas y lucha contra el vandalismo

Las esculturas de Plaza Rocha ya habían sido restauradas hace seis años, pero la exposición constante al agua obliga a realizar intervenciones periódicas. En los próximos días finalizarán las tareas actuales y luego el área de Espacios Públicos continuará con la puesta en valor del resto de la fuente.

El vandalismo es otro de los desafíos permanentes. Como ejemplo, Constanza mencionó el monumento a Sarmiento -obra de Perlotti en bronce y granito- que el año pasado debió ser restaurado nueve veces por distintos hechos vandálicos.

No obstante, aseguró que los episodios disminuyeron gracias al trabajo sostenido de difusión y concientización. «Es parte del trabajo y de la construcción de la identidad cultural. La cantidad de gente que cuida y valora es mayor que los pocos que eventualmente dañan», sostuvo.

Educación y patrimonio: un proyecto para las escuelas

En paralelo a las tareas de restauración, el área impulsa una fuerte agenda educativa. A través del programa «Guardianes de nuestra historia», se llega a unos 10.000 estudiantes por año con charlas y visitas guiadas en plazas y monumentos.

Las visitas ya están completas hasta junio, incluso antes del inicio formal del ciclo lectivo. Además, se implementa un sistema de padrinazgo con escuelas que investigan la historia de los monumentos más antiguos, elaboran una síntesis y la colocan en placas de granito que luego instalan en los propios espacios públicos.

Para fortalecer este trabajo, la próxima semana se presentará un proyecto de ordenanza para que todos los colegios municipales incorporen contenidos sobre historia de Mar del Plata, patrimonio escultórico y patrimonio urbano.

«Tenemos que poder cuidar nuestro patrimonio como parte de nuestra identidad», afirmó Constanza. Y concluyó: «Llegamos para quedarnos. Nuestra identidad y nuestro patrimonio son parte esencial de la ciudad que queremos construir».

