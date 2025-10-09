Rige alerta amarilla por fuertes vientos para Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos para este jueves por la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 50 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante las condiciones climáticas. Entre las principales medidas de prevención, se sugiere evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones o terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido para evitar que los residuos sean arrastrados por el viento.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier emergencia los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

El SMN recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Fuente: Ahora Mar del Plata

