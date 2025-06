River arrancó el Mundial de Clubes con una victoria

River hizo lo que tenía que hacer: ganó. En su estreno en el Mundial de Clubes que se disputa en Estados Unidos, el equipo de Martín Gallardo superó por 3 a 1 al Urawa Red Diamonds de Japón y comenzó el torneo con una victoria que, aunque no fue brillante, le permite acomodarse desde el inicio.

El comienzo fue prometedor. En los primeros quince minutos, el «Millonario» mostró lo mejor de la noche: con Mastantuono recostado sobre la derecha, logró asociarse bien con Driussi y Colidio. Justamente, un centro preciso de Acuña encontró la cabeza de Colidio —sí, el mismo que surgió en las inferiores de Boca— para abrir el marcador. Sin embargo, tras ese gol, el equipo perdió fluidez, el mediocampo se volvió previsible y la defensa quedó expuesta en varias contras de un rival que, si bien mostró pocas ideas ofensivas, insinuó más de lo esperado. Con ese panorama, River se fue al descanso ganando, aunque sin convencer.

En el complemento, el equipo salió con otra actitud. Un error grosero de la defensa japonesa —un pase atrás de cabeza que quedó corto— fue bien aprovechado por Driussi, que anticipó al arquero y puso el 2 a 0. A partir de ahí, Gallardo metió mano y con los ingresos de Meza y Galoppo buscó más tenencia, pero perdió solidez. Urawa, sin mucho, empezó a inquietar y consiguió el descuento tras un penal cometido por Acuña, que Matsuo transformó en gol.

Fueron minutos de incertidumbre para River, que no encontraba la pelota y, aunque no sufría demasiado, ya no tenía el control. Hasta que apareció una jugada de pelota parada: Meza ganó de arriba tras un córner y sentenció el 3 a 1 definitivo.

En el tramo final, los japoneses buscaron con más ganas que ideas. Armani respondió cuando lo llamaron, y River, aunque sin profundidad, supo cerrar el partido. No fue un triunfo lucido, pero sí importante: debutó con el pie derecho en un torneo en el que cada detalle puede ser clave.

