Robaron en la Escuela Piloto: rompieron una reja y causaron destrozos en el inicio del ciclo lectivo

La Escuela Piloto, ubicada en Maipú 5225, fue blanco de un robo en las últimas horas y la nueva directora se encontró con el establecimiento vandalizado cuando ingresó esta mañana.

Según se informó, delincuentes rompieron una reja sobre calle Uruguay para acceder al edificio. Una vez dentro, sustrajeron distintos elementos y provocaron importantes daños en el interior.

De acuerdo a lo señalado por integrantes de la comunidad educativa, al llegar al lugar la directiva observó que varias áreas estaban revueltas y que el contenido de los matafuegos había sido esparcido dentro del establecimiento, dejando polvo verde en distintos sectores.

El hecho se produjo en una fecha clave, ya que este lunes estaba previsto el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, debido al paro docente anunciado, no hubo actividad en la institución.

La denuncia ya fue realizada y se aguarda información oficial sobre el detalle de los elementos sustraídos y el avance de la investigación.

