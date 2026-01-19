Roque Narvaja recorre sus 50 años de canciones El reconocido músico se presentará el viernes 23 de enero en Mar del Plata con un recorrido por los clásicos de su carrera y nuevos sonidos.

Dueño de canciones que acompañaron a generaciones, Roque Narvaja vuelve a Mar del Plata para protagonizar una noche única el viernes 23 de enero a las 22 hs en Abbey Road (Juan B. Justo 620), con un recorrido musical por los 50 años de su carrera. La noche promete emoción, cercanía y un reencuentro con el público. Las entradas se encuentran disponibles en Articket y puntos de venta.

En este show, el artista recorrerá los momentos más destacados de sus cinco décadas de trayectoria, interpretando sus grandes éxitos tanto de su etapa solista como de los años fundacionales junto a La Joven Guardia, banda emblemática de la música popular argentina de los años 70.

No faltarán canciones que marcaron una época como “Menta y Limón”, “Santa Lucía”, “Yo quería ser mayor”, “El extraño del pelo largo”, “La extraña de las botas rosas” y “Un amante de cartón”, en un repertorio que combina clásicos infaltables con nuevas composiciones.

Reconocido por llevar su música por los escenarios de todo el mundo, Roque Narvaja invita a vivir una noche con todos sus clásicos y nuevas canciones que conmoverá a los presentes.

23 de enero | 22 hs | Abbey Road (Juan B. Justo 620)

Entradas anticipadas: https://articket.com.ar/ | https://abbeyroadmdp.com.ar/

Comentarios

comentarios