Rottemberg anticipó un 15% menos de espectadores en los teatros marplatenses: los motivos

El empresario difundió un balance en base a la demanda registrada en diciembre y en la primera semana de enero en las salas de la ciudad. «Las razones que justifican dicha baja se basan en una previsible afluencia menor de turismo», dijo.

El empresario teatral Carlos Rottemberg expresó, pasada la primera semana de enero, que en los teatros marplatenses habrá un 15% menos de espectadores en esta temporada.

Rottemberg tomó en cuenta la venta de entradas que hubo en diciembre y en la primera semana de enero en las salas de Mar del Plata, por lo que anticipó un «boca de urna» para esta temporada teatral 2025/2026: dijo que, para marzo, el balance dará un 15% menos de espectadores globales respecto a la temporada anterior.

El empresario explicó a través de las redes sociales de Multiteatro su visión acerca de este fenómeno. «Las razones que justifican dicha baja -nunca científicas, como sí lo es la matemática- se basan en una previsible afluencia menor de turismo (en contrario a la cantidad de argentinos que deciden vacacionar en el exterior ante el cambio conveniente de nuestra moneda), además de un diciembre con pocos estrenos y por ende menos funciones, sumado a una ola de calor inusual en el final del año e inicio del nuevo que provocó menos movimiento para actividades cerradas. En una ciudad balnearia la playa es el principal atractivo y el clima un factor determinante», escribió.

Rottemberg manifestó que este cambio abrupto de clima generó algo bastante inusual: hubo que cambiar tres veces los comandos de refrigeración a calefacción y viceversa de la salas «en tan solo 12 días». «De hecho un año atrás, Mar del Plata vivió su otoño en diciembre 2024 hasta Reyes 2025. Eso favoreció a los datos estadísticos de aquel arranque», comentó.

«Sin embargo, el principal parámetro a evaluar para el balance final será lo acotado de la temporada, teniendo en cuenta que el mejor fin de semana largo (Carnaval) este año será el 16 y 17 de febrero, mientras que en 2025 resultó el 3 y 4 de marzo, lo cual “estiró febrero”. Esta vez la temporada “alta” se reducirá a solo ocho semanas, finalizando con la primera quincena de febrero», razonó.

De todas formas, destacó el aumento de la demanda del programa «Precios Amigables» en su tercer año de implementación, y aseguró que es «una propuesta que sigue gozando mayor audiencia cada verano«.

«En lo personal y en defensa de mi profesión, preferiría responder con un balance más positivo, pero siempre estimé que la credibilidad de los datos se anteponen a los intereses individuales, como lo realizo en mis respuestas públicas desde hace 48 temporadas», concluyó.

Fuente: Mi8

