Sabores Sobre Ruedas y Expo Emprendedores en Plaza Mitre

Este domingo, lunes y martes los foodtrucks estarán disponibles de 11 a 20, mientras que los emprendedores estarán de 13 a 18, con indumentaria, accesorios, propuestas de decoración, productos regionales y emprendimientos que reflejan la identidad y el talento marplatense.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado- invita a una nueva edición de Sabores sobre Ruedas, a realizarse el domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo en Plaza Mitre.

Las jornadas sumarán un paseo gastronómico con opciones para todos los gustos. De 11 a 20, los foodtrucks estarán presentes con propuestas dulces y saladas: carnes, hamburguesas, pizzas y cafetería para disfrutar en cualquier momento del día.

Por su parte, la Expo Emprendedores estará de 13 a 18 en Plaza Mitre y de 15 a 19 en Plaza España, ofreciendo un recorrido con indumentaria, accesorios, objetos de decoración y productos regionales, en un espacio que pone en valor el talento local y la diversidad de proyectos de la ciudad.

Las personas interesadas en participar de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al 482-8925 (de lunes a viernes de 8 a 14.30) o bien escribir a: emprendedoreslocales@mardelplata.gov.ar .

Para consultas o más información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, los interesados pueden escribir a través de Whatsapp al 223618-2235 o acercarse a las oficinas de Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 8.15 a 14.15.

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