¿Sale playa?: cómo estará el clima este miércoles 28 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con una temperatura máxima de 26 grados y cielo mayormente cubierto.

Para este miércoles en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 26 grados. Y la gran duda es: ¿sale playa o no?

En la mañana se presentarán 22 grados con cielo cubierto y vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Asimismo, en la tarde el cielo continuará nublado mientras que la temperatura trepará hasta los 26 grados.

Finalmente, para la noche de este miércoles, el termómetro indicará una baja hasta los 21 grados.

