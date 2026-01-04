“Salud en tu Barrio” estará en CIC Malvinas, Plaza España, Plaza Colón y Playón de la Iglesia Catedral

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 5 al 9 de enero, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 6 en el playón de la Iglesia Catedral, el miércoles 7 en plaza España y el jueves 8 en plaza Colón.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 5 al 9 de enero, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CIC Malvinas, ubicado en Santa Cruz 8003. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas de concientización sobre dengue.

El lunes y martes se realizarán controles odontológicos y el viernes se brindará una capacitación en RCP a las 14, con inscripción en la sede.



Además, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8, y el jueves se aplicará vacunación antirrábica a las 9. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá solo un animal por persona.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 5 al 9 de enero, en el horario de 9 a 14, con atención en distintos espacios de la ciudad.



El lunes, miércoles y viernes, el dispositivo estará en Plaza España (Libertad y la Costa), donde se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue. En estos mismos días, miércoles y viernes, funcionará también el móvil odontológico. Asimismo, el viernes a las 9 se llevará adelante una jornada de vacunación antirrábica.



El martes, el dispositivo se trasladará al playón de la Iglesia Catedral, manteniendo las prestaciones de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud y charlas de promoción y prevención.

En tanto, el jueves, la atención se desarrollará en Plaza Colón, donde además de los servicios habituales, estará presente el móvil odontológico.



Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el consultorio móvil de atención médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 6 en el playón de la Iglesia Catedral, el miércoles 7 en plaza España y el jueves 8 en plaza Colón.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

