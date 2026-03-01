“Salud en tu Barrio” estará en el CEB Barrio Santa Rosa del Mar y en Delegación Batán

El dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal funcionará del 2 al 6 de marzo, en el horario de 9 a 14. También estará el Consultorio Móvil de Atención Médica el martes 3, miércoles 4 y el jueves 5 en la Delegación Batán.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el 2 al 6 de marzo, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el CEB Barrio Santa Rosa del Mar, ubicado en calle 433 entre 56 y 58. Allí se realizará vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.

El lunes y martes se brindarán controles odontológicos, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos, jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría, orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal. El viernes 6 a las 14 se brindará taller de RCP, con inscripción previa en la sede.

Además, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de animales, debiendo presentarse con la mascota antes de las 8. Desde la Dirección de Zoonosis recuerdan que para garantizar la accesibilidad de las castraciones se admitirá sólo un animal por persona.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio se desarrollará del 2 al 6 de marzo, en el horario de 9 a 14,en Delegación Batán, ubicada en Calle 145 y 132. Se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue.

El miércoles funcionarán los talleres de odontopediatría orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas. Además, ese mismo día estarán disponibles consultas ginecológicas y actividades de educación a la comunidad.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el consultorio móvil de atención médica, para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 en Delegación Batán ubicada en calle 145 y 132

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

Comentarios

comentarios