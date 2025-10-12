Salud en tu Barrio estará en Florencio Sánchez y en Cerrito Sur

Del lunes 13 al viernes 17, en el horario de 9 a 14, se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica, entre otros.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 13 de octubre al viernes 17 de octubre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Florencio Sánchez, ubicada en Dellepiane 2431.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves y viernes habrá talleres de odontopediatría para niños y niñas y controles odontológicos. Mientras que el viernes se hará una capacitación de RCP a las 14 (los interesados deben inscribirse en la sociedad de fomento).

Asimismo, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de mascotas en la sede de la Sociedad de Fomento (las personas interesadas deberán presentarse antes de las 8).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Sociedad de Fomento Cerrito Sur de Marcelo T. de Alvear 2640, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

Además, el lunes, martes y miércoles habrá controles odontológicos y, el lunes a las 10, charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Además, el viernes tendrán lugar los controles de oftalmología y de glaucoma para niños.

Finalmente, el tercer dispositivo estará en la Sociedad de Fomento de Florencio Sánchez de Dellepiane 2431, este viernes 17 de 10 a 14 con una charla taller sobre prevención y manejo y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se completarán las libretas de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

Comentarios

comentarios