“Salud en tu Barrio” estará en la Sociedad de Fomento Renacer del Sur y en el Polideportivo Centenario

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través de la Secretaría de Salud– continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Los días 9, 11, 12 y 13 de febrero de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Renacer del Sur, ubicada en Calle 44 entre 459 y 461, Lomas de San Patricio. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud y charlas de concientización sobre dengue.

El lunes se realizarán controles odontológicos. Mientras que el lunes y el miércoles se brindará controles de pediatría, con turno previo en la sede.

El jueves y viernes se desarrollarán talleres de odontopediatría, orientados a la promoción del cuidado de la salud bucal y controles odontológicos para niños y niñas.

El lunes 9 y miércoles 11 de febrero funcionará el Consultorio Móvil Odontológico, con atención para niños, niñas, adultos y recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal. Será de 9 a 13 y sin turno previo.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará en el Polideportivo Centenario, ubicado en Tierra del Fuego 3150, los días 9, 11, 12 y 13 de 9 a 14.

Lunes, miércoles, jueves y viernes se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, gestión de turnos para los Centros de Salud, además de charlas sobre tenencia responsable y concientización sobre dengue.

El lunes se llevará a cabo un taller de RCP, con inscripción previa en la sede. El miércoles se realizará un taller de odontopediatría orientado a la promoción del cuidado de la salud bucal, junto con controles odontológicos para niños y niñas. Ese mismo día se brindarán consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

Asimismo, el móvil odontológico estará presente jueves y viernes.

Consultorio Móvil de Atención Médica

Por otra parte, el Consultorio Móvil de Atención Médica para atención a mayores de 18 años, funcionará de 9 a 14, el miércoles 11 y jueves 12 en el Polideportivo Centenario, ubicado en Tierra del Fuego 3150.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio

