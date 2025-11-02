“Salud en tu Barrio” estará en los barrios Libertad y El Caribe

Jornadas de prevención y promoción de la salud

Este dispositivo coordinado por la Secretaría de Salud municipal estará del lunes 3 al viernes 7, en el horario de 9 a 14, realizando controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica. También estará el Consultorio Móvil Odontológico en la Sociedad de Fomento del barrio Libertad (lunes a miércoles) y en el Comedor Mil Sonrisas (jueves y viernes), de 9 a 13, para niños y adultos sin turno previo.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 3 de octubre al viernes 7 de noviembre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el Comedor Mil Sonrisas del barrio El Caribe, ubicado en Juan B. Justo 9055.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

El martes, miércoles y jueves se realizarán controles pediátricos, con turno previo en el dispositivo. El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves y viernes se realizarán controles odontológicos y talleres de odontopediatría para niños. El jueves se realizarán controles oftalmológicos con control de glaucoma para niños y el viernes se hará una capacitación de RCP a las 14 (los interesados deben inscribirse en el Comedor Mil Sonrisas).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha y horario en la Sociedad de Fomento del barrio Libertad, ubicada en Ayacucho 8951.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y el dengue.

Además, el lunes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Y el viernes tendrán lugar los controles de oftalmología y de glaucoma para niños y vacunación antirrábica para perros y gatos. Y, también, durante toda la semana, se realizarán castraciones de mascotas (deben presentarse antes de las 8).

Finalmente, el tercer dispositivo estará este viernes 7 de 10 a 14 en la Sociedad de Fomento del barrio Libertad, ubicada en Ayacucho 8951, con una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se completarán las libretas de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Por otro lado, también se informa que el Consultorio Móvil Odontológico brindará atención a niños, niñas y adultos junto a recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal en el horario de 9 a 13. Esto se realizará del lunes 3 al miércoles 5 en la Sociedad de Fomento del barrio Libertad y el jueves 6 y viernes 7, en el Comedor Mil Sonrisas del barrio El Caribe.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata..gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

