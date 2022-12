Scaloni: «Esperemos poder ganar la copa en el último partido de Messi»

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni aseguró hoy que Francia, rival en la final del Mundial de Qatar 2022, «no es solo Kylian Mbappé» y que es «un gran equipo», mientras que destacó que el conjunto albiceleste llega «en el mejor momento» al encuentro de mañana.

Consultado por el rival y por su figura, Scaloni respondió en conferencia de prensa: «Es un trabajo del equipo más que individual y Francia no es solo Mbappé, por más que sea un gran jugador. Hay otros que lo abastecen y lo hacen todavía mejor. Es un gran equipo».

«El partido de mañana es Argentina contra Francia, más allá de (Lionel) Messi y Mbappé. Ambos tenemos las armas necesarias para que lo puedan definir otros jugadores además de ellos dos», agregó.

En cuanto a la formación del elenco argentino y la posibilidad de disponer de los dibujos tácticos 5-3-2 o 4-4-2, dijo: «Tengo decidido el equipo aunque ahora tenemos la última práctica. Puede ser cualquiera de las dos opciones, nuestra manera de jugar va más allá del sistema. El que usaremos mañana es la que creemos mejor para hacerle daño al rival».

«En relación al virus que supuestamente tienen los futbolistas de Francia no puedo decir nada porque no estamos ahí y no tenemos nada oficial. Nuestro partido lo preparamos en base a cómo creemos que van a jugar ellos y nosotros. Tenemos claro el plan e intentaremos no llegar a los penales», declaró.

Y explicó: «Francia tiene variantes en todos los sectores de la cancha. Puede jugar con la pelota porque tiene futbolistas de buen pie o a la contra porque es letal. No es solo una fase del partido o imaginarse a Argentina teniendo la pelota. A ellos por momentos les puede convenir que la tengamos nosotros. Los partidos pueden ir cambiando y estamos preparados».

Sobre el presente del seleccionado, añadió: «El otro día dije que estoy en el lugar en el que cualquier argentino querría estar. Estoy orgulloso y muy entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Es lindo y para disfrutar, lo importante es el camino. Haber disfrutado con este plantel que tenemos y con la familia, es una gran posibilidad que me dio el fútbol».

«Estamos en el mejor momento, en la puerta de una final. Quiero recalcar que están llegando chicos que fueron parte de este plantel y también son parte de esto -Nicolás González, Joaquín Correa, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Roberto Pereyra y Juan Musso-. A nosotros nos llena de orgullo que quieran estar, es señal de que se ha formado algo y ese es el mayor triunfo. Que la gente se sienta parte de todo lo que se está viviendo también es fundamental. Son momentos que van a quedar para la historia», continuó el DT.

En esa línea, prosiguió: «Desde el primer día que asumimos, nuestra idea fue que la Selección argentina es de todos. Hemos formado un grupo espectacular que se mata por esta camiseta. Todo se agiganta cuando se gana y se consiguen cosas, es indudable, pero la bisagra fue seguir confiando cuando no llegaban las alegrías».

Ante la chance de que sea el último encuentro del capitán Lionel Messi en un Mundial, sostuvo: «Esperemos que si es el último podamos ganar la copa, sería magnífico. Lo importante es disfrutarlo y qué mejor escenario que una final del mundo para hacerlo».

«Hay una frase hecha que todo el mundo la dice que es que ‘las finales se ganan, no se juegan’. Parte de razón lleva pero las finales hay que jugarlas como lo venimos haciendo. A nivel emotivo creo que hay poco que decir, pero el encuentro se analiza, se trabaja y no podemos pensar solo en ganar», afirmó Scaloni.

Por último, se remontó a los cuestionamientos que recibió en sus inicios como técnico de la Selección: «Las críticas cuando asumí me parecían normales y aún hoy me parecen normales. Yo hice mi trabajo, no me centro tanto en eso sino en hacer lo mejor para la Selección. Nunca me molestó ni nada por el estilo», destacó.

«La gente necesita una alegría y se la estamos dando. Nos han llegado imágenes increíbles, cosas que emocionan y nosotros no estamos exentos de eso. Somos seres humanos y alguna vez estuvimos de ese lado», cerró el entrenador de Argentina.

FUENTE: NA

