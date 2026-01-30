Se aprehendió a un conductor que circulaba sin licencia tras intentar sobornar a los agentes de la Patrulla Municipal

El procedimiento de interceptación que llevó adelante el CPM junto a las fuerzas de seguridad, se realizó en Avenida Della Paolera y Estrada y en consecuencia del ofrecimiento de 100 mil pesos por parte del conductor para que no secuestraran la moto, se dio intervención a la Justicia ante el intento de cohecho a los agentes intervinientes. Además se secuestraron 16 motos por distintas infracciones a la normativa vigente.

Este miércoles, personal de Patrulla Municipal llevó adelante un operativo de interceptación de motos desarrollado de manera conjunta con efectivos policiales, en la intersección de Avenida Della Paolera y Estrada.

Durante el desarrollo del procedimiento, un hombre se acercó al lugar y comenzó a registrar el operativo con su teléfono celular, profiriendo insultos hacia los agentes intervinientes. Ante esta situación, se procedió a su identificación, con la colaboración del personal policial presente.

Al constatarse que la moto del involucrado había sido retenida por carecer de registro habilitante, el masculino ofreció la suma de $100.000 a los agentes actuantes con el fin de evitar el secuestro del rodado, manifestando de forma explícita: “No hay ninguna forma de arreglar, te doy cien mil pesos”.

Frente a este hecho, quedó aprehendido y se dio inmediata intervención a la Fiscalía quien dispuso el inicio de actuaciones por el delito de cohecho y la notificación de formación de causa. Por su parte, el vehículo fue secuestrado.

Por otro lado, como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 16 motos por diversas infracciones a la normativa vigente, principalmente por falta de documentación obligatoria.

Comentarios

comentarios