Se aprobaron los cambios en algunas reglas del fútbol rumbo al Mundial 2026

La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las Reglas de Juego, aprobó un paquete de modificaciones orientadas a acelerar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas deliberadas de tiempo. Las medidas comenzarán a aplicarse en 2026, incluido el Mundial, y regirán en todas las competiciones.

Uno de los cambios más destacados será la implementación de una cuenta regresiva visual de cinco segundos para los saques laterales y los saques de arco cuando el árbitro detecte demoras excesivas. Si el tiempo se agota sin que la pelota vuelva al juego, el lateral será para el rival y el saque de arco se convertirá en tiro de esquina para el equipo contrario.

En materia de sustituciones, los jugadores reemplazados deberán abandonar el campo en un máximo de diez segundos desde la autorización del árbitro. Si no lo hacen, deberán salir igualmente, pero el ingresante recién podrá entrar tras un minuto de juego efectivo y en la siguiente interrupción.

Otra de las medidas apunta a las interrupciones por lesiones. Cuando un futbolista sea atendido dentro del campo o su dolencia obligue a frenar el partido, deberá retirarse y permanecer al menos un minuto fuera antes de poder regresar.

También habrá cambios en el uso del VAR. El sistema podrá intervenir ante segundas tarjetas amarillas claramente incorrectas, errores de identidad en sanciones disciplinarias y tiros de esquina concedidos de forma equivocada, siempre que la revisión no demore la reanudación.

Según la IFAB, las nuevas reglas buscan aumentar el tiempo efectivo de juego y responder a un reclamo creciente en el fútbol mundial: partidos más dinámicos y con menos interrupciones, sin alterar la esencia del deporte.

Fuente: filo news

