Se complica el fin de semana largo: emiten un alerta amarillo por fuertes tormentas en Mar del Plata

Los alertas rigen para la noche de hoy y la madrugada del domingo, con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de más de 60 kilómetros por hora y posibilidad de granizo

En medio del fin de semana largo por el Día de la Raza, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormenta en Mar del Plata.

Según el SMN, el alerta rige para la noche de hoy y la madrugada del domingo en Mar del Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

«Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser localmente superiores», agregaron desde el SMN.

Mapa de alertas por tormenta para este sábado.

De acuerdo al pronóstico, para esta tarde ya se esperan tormentas aisladas en Mar del Plata, con 10 a 40% de probabilidad de lluvias. A la noche, cuando momento en que comenzará a regir la alerta, habrá tormentas fuertes (40 a 70% de probabilidad de precipitaciones).

La temperatura máxima será de 23º C a la tarde, y luego bajará a 16º C. El viento soplará del noreste a 13-22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde.

El domingo por la madrugada también tendrá tormentas fuertes, y a la mañana serán tormentas aisladas. Durante el resto del Día de la Raza hay pronosticadas más lluvias.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormenta

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

