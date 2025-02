Se conocieron en un Reality, se casaron y ahora ella denuncia Violencia de Género

Emily Ceco contó en el programa El ejército de la mañana que el martes por la mañana denunció a Santiago Martínez por Violencia de Género, en hechos que ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Santiago y Emily fueron una de las parejas más reconocidas que surgieron del reality de Netflix Love Is Blind. Muchos recuerdan el video en el que el participante le confiesa que había soñado con ella incluso antes de conocerla.

“Nosotros nos íbamos a casar de vuelta ahora por iglesia, porque en el programa nos habíamos casado solo por civil. Mi mamá con mis hermanas, mis tías y mis primas me organizaron una despedida de soltera sorpresa. Fuimos a ver la obra Sex”, expresó.

Cuando ella le contó sobre la despedida, él la alentó a que fuera: “Me dijo ‘qué bueno, anda, pasala lindo, disfruta, divertite’, algo supernatural, la reacción que esperaba que tuviera el Santiago con el que yo vivía”. Si bien estuvieron en contacto todo el día, pero y cuando salieron de la obra lo pasaron a buscar por la casa de unos amigos en Liniers. “Cuando llegamos a casa, ya medio que no me hablaba”, relató Emily y contó que ella se acercó a abrazarlo, pero él comenzó a insultarla.

Según detalló, a Martínez no le gustó que participara del show e interactuara con los artistas. Ceco contó que se cambió y pidió un auto para irse de la casa. “La llamé a mi mamá para avisarle que me iba y él me sacó el teléfono de la mano antes de que me atienda y con mirada amenazante me puso el teléfono en la cara para controlar lo que yo decía. Cuando le dije ‘Ma me parece que voy a casa ahora’ me cortó la llamada y me dijo: ‘vos no te vas a ningún lado’. Ella le pidió por favor que la dejara irse y se corriera de la puerta de la habitación.

Emily empezó a juntar sus cosas para irse y él la golpeó en la cabeza de espaldas. “Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dice ‘sos una p***’ y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (…) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos”, explicó y mostró las marcas.

