Se conocieron las fotos de Fabiola Yañez que forman parte de la causa contra Alberto Fernández

Luego de que Fabiola Yañez denunciara en la Justicia a Alberto Fernández por violencia de género, el jueves por la noche se conocieron dos fotos que forman parte de la prueba en la acusación contra el expresidente. En las imágenes, que se encontraban en el teléfono de la exsecretaria del expresidente María Cantero, se la ve a Yañez con un ojo morado y con un hematoma en la parte interior del brazo derecho, cerca de la axila.

Las imágenes fueron publicadas por Infobae, que también tuvo acceso a una conversación de WhatsApp entre ambos que alude a una situación de violencia. Yañez le enviaba las fotos al exmandatario y le pedía que dejara de agredirla: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

En las capturas de la conversación también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

La denuncia de Yáñez contra Fernández fue presentada este martes ante el juez Julián Ercolini por supuestos actos de violencia física y psicológica que se mantienen hasta la actualidad. Luego de esa primera presentación, el magistrado ordenó de inmediato medidas de restricción contra el expresidente que incluyen, entre otras, la prohibición de salir del país y reforzar la custodia de la denunciante. También se le impidió acercarse a menos de 500 metros del domicilio de su expareja.

Por su parte, Alberto Fernández negó las acusaciones en su contra. En diálogo con LA NACION dijo que “es todo falso” y que lo demostrará “ante la Justicia”. Y través de un comunicado difundido en sus redes sociales se expresó en el mismo sentido y reafirmó que aportará en los tribunales “las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”. Tras la denuncia, Fernández se convirtió en el primer presidente argentino acusado de violencia de género.

La de este martes fue la segunda audiencia de Yañez con el juez, que la había contactado, en junio pasado, después de encontrar en los chats de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, mensajes que aludían a hechos de violencia física que ella le adjudicaba a él, en el marco de la investigación de la causa Nación Seguros.

Según supo LA NACION, el relato a Cantero incluía fotos, entre las cuales se encuentran las que se filtraron este jueves. Ante el hallazgo de esos mensajes, el juez contactó a la ex primera dama a través del abogado Juan Pablo Fioribello -que la había representado en otras causas- y le dijo que quería hablar con ella, según relató.

Con el avance de los días, Fioribello fue denunciado por violación del secreto profesional e incompatibilidad de asesorías. Este jueves se conoció que su reemplazante será la abogada Mariana Gallego, quien afrontará el proceso judicial contra Fernández. Aún así, fuentes cercanas a la abogada dijeron a LA NACION que no harán declaraciones del caso hasta que Gallego hable detenidamente con Yañez.

Por su parte el fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, se contactó con la ex primera dama para “interiorizarla del trámite del proceso, las facultades que le otorga la ley y los pormenores que le serán solicitados en el futuro”.

La también periodista se encuentra en Madrid, España, con su hijo, Francisco, tras la separación de Fernández. El exmandatario volvió a hospedarse en el barrio de Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires en un departamento que le presta su amigo “Pepe” Albistur.

Luego de que las fotos se hicieran públicas, políticos del oficialismo y la oposición repudiaron los hechos de violencia física. Desde el Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó en la red social X: “Señores: nunca más. Fin”.

Fuente: La Nación

