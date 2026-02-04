«Se despertó y nos reconoció»: la emoción de la mamá de Bastián Jerez, el nene de 8 años que conmueve al país

El nene de 8 años, internado desde el 15 de enero tras un grave accidente en La Frontera, despertó y reconoció a su familia. El último parte oficial confirmó una nueva cirugía exitosa.

La evolución de Bastián Jerez, el nene de 8 años que permanece internado en grave estado tras un violento accidente en la zona de La Frontera, en Pinamar, sumó en las últimas horas señales alentadoras que renovaron la esperanza de su familia y de toda la comunidad que sigue su caso con atención.

El dato más emotivo llegó a través de un mensaje publicado por su mamá en redes sociales. Allí contó que Bastián despertó, reconoció a sus padres y reaccionó con gestos y sonrisas, una respuesta que tuvo un fuerte impacto luego de semanas marcadas por la incertidumbre. La mujer compartió su alivio y agradeció el acompañamiento recibido desde distintos lugares.

El posteo reflejó un cambio significativo dentro de un cuadro que continúa siendo delicado. Bastián sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil, donde recibe atención médica permanente desde el 15 de enero.

Bastián Jerez fue operado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

En paralelo al mensaje familiar, este lunes el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un nuevo parte oficial que aportó precisiones sobre el estado clínico del niño. Según se informó, luego de permanecer más de diez días estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica, durante el mediodía del lunes se llevó adelante la séptima intervención quirúrgica desde su ingreso al sistema público de salud.

La cirugía finalizó de manera satisfactoria. Durante el procedimiento, el equipo médico realizó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, una práctica orientada a optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y a mejorar el manejo neurológico del paciente.

Desde el hospital aclararon que, pese a la buena respuesta a la intervención, Bastián continuará internado en terapia intensiva, bajo seguimiento permanente de equipos interdisciplinarios, que evaluarán su evolución clínica día a día. El parte oficial mantuvo un tono prudente, acorde a la complejidad del cuadro, pero confirmó que los procedimientos realizados hasta el momento avanzan según lo esperado.

El nene resultó gravemente herido cuando viajaba en un UTV por un sector de médanos de Pinamar, y fue embestido por una camioneta 4×4. El hecho generó una fuerte conmoción y abrió nuevamente el debate sobre la circulación de vehículos de gran porte en zonas recreativas y de alto riesgo.

Mientras la causa judicial sigue su curso, la familia atraviesa estas horas con una mezcla de cautela y esperanza. Cada gesto, cada reacción y cada avance médico son leídos como señales positivas en un proceso que todavía será largo.

“Sigamos pidiendo por Basti”, escribió su mamá. Un pedido simple que resume el sentimiento colectivo: acompañar, esperar y no bajar los brazos, mientras el nene continúa dando pelea desde la terapia intensiva.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios