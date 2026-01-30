Se detectó un caso de triquinosis en Mar del Plata: se trata de un hombre que consumió chorizo casero

El paciente reportó fiebre sostenida por más de 20 días y decaimiento. En el interrogatorio aseguró haber consumido productos sin controlar en un evento familiar.

Según confirmaron a Canal 8 desde el Hospital Interzonal General de Agudos, tras realizar los análisis correspondientes, se confirmó que un hombre que asistió a un evento familiar y consumió chorizos caseros presenta un cuadro de triquinosis.

El pasado 15 de enero el sujeto ingresó al Higa con un cuadro de fiebre prolongada por más de 20 días y decaimiento: tras ser asistido por el personal médico se le realizó el cuestionario para conocer el origen de los síntomas y refirió haber consumido embutidos caseros en un festejo familiar.

Con ese antecedente se priorizó realizarle el análisis de laboratorio correspondiente que terminó por confirmar el diagnóstico de triquinosis, según relató la médica Alejandra García del nosocomio a este medio.

Aunque los síntomas de la triquinosis son inexactos, dado que se puede presentar o no fiebre, decaimiento, edemas y dolor muscular, el interrogatorio obligatorio incluye una pregunta para conocer si se consumieron alimentos que podrían no haber tenido controles bromatológicos previos o que no se encuentren sanitariamente aprobados, por lo que el paciente contó en esta instancia que comió chorizos en el evento del que participaron cerca de 15 personas.

El paciente reportó haber comido chorizos sin controles bromatológicos.

Afortunadamente, hasta el momento no se registraron otros casos aunque el hospital analiza los contactos expuestos al consumo para reportar cualquier presencia de síntomas.

Aún se aguardan los resultados del segundo análisis para reconfirmar el diagnostico y aplicar el tratamiento médico correspondiente, que incluye la aplicación de antiparasitarios, eventualmente antibióticos y corticoides para paliar los efectos colaterales de la enfermedad.

En este sentido, no se registraban brotes desde 2024, cuando una familia faenó a un cerdo salvaje y se registraron al rededor de 15 personas con síntomas.

«No es frecuente encontrar triquinosis en el partido porque en líneas generales antes de consumir chacinados o embutidos se realizan los estudios que descarten que la carne contenga las larvas de este parásito. Si se hace eso no hay problema, el tema es no consumir, por ejemplo, carne salvaje de caza. Antes del consumo hay que estudiarla y descartar esto. Los casos aparecen cuando se consumen productos elaborados fuera de las carnicerías o fiambrerías registradas y habilitadas», refirió la doctora García.

La triquinosis es una enfermedad zoonótica causada por un parásito que se deposita en los músculos estriados, por ejemplo brazos, piernas o el corazón. Ante la confirmación de un cuadro se realiza el tratamiento correspondiente y, regularmente, controles.

Fuente: Mi8

