Se extiende hasta este viernes la atención en el Tren de Capital Humano

Por la gran demanda, se dispuso que hasta este viernes 13 continúen los controles en especialidades como pediatría, ginecología, fonoaudiología, odontología, oftalmología y más. Además, se realizan estudios como radiografías, mamografías y audiometrías, sin costo para los beneficiarios. Y continúa la campaña “Ver para ser libres” con entrega anteojos a niños y adolescentes.

Tras dos semanas de intenso trabajo, el Tren de Capital Humano “9 de julio” estará hasta este viernes en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata. Es importante recordar que la entrega de turnos se realiza a las 7.30 y la atención es de 8.15 a 16.

El dispositivo que gestiona el Ministerio de Capital Humano de la Nación, junto al Municipio de General Pueyrredon, continuará brindando controles médicos y de diferentes especialidades, como ginecología, pediatría, fonoaudiología y odontología, entre otros.

También continuará durante esta semana la exitosa campaña “Ver para ser libres” que cuenta con un laboratorio y profesionales para realizar controles de agudeza visual y confeccionar anteojos para niños y adolescentes que se entregan sin costo para los beneficiarios.

Además de los controles médicos en general, el Municipio acompaña esta iniciativa con atención personalizada de los servicios sociales, así como consultas y acompañamiento en temáticas específicas para niñez, discapacidad, género y personas mayores, garantizados por la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo, se realizan testeos de VIH y sífilis y vacunación de calendario, a cargo de la Secretaría de Salud municipal. Y con el fin de completar una respuesta integral a los vecinos, también se gestionan todos los trámites de ANSES, excepto inicio de jubilación, y se pueden tramitar DNI y Pasaporte a través de la mesa de atención del RENAPER.

