Se inauguró la nueva sede del CONICET Mar del Plata

En un acto encabezado por la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Ana Franchi, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, el director del Centro Científico Tecnológico CONICET Mar del Plata y director del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) Guillermo Eliçabe, la vicedirectora del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA, CONICET-UNMDP) Vera Álvarez y de la coordinadora del CONICET Mar del Plata, Maria Inés Bello se realizó la inauguración oficial de las nuevas oficinas de administración y gestión de la Unidad de Administración Territorial del CONICET Mar del Plata. La nueva sede del CONICET Mar del Plata está ubicada en el Chalet “Irene Spinetto de Sanguinetti”, en la calle 11 de septiembre 2626, en el barrio La Perla.

La presidenta del CONICET Ana Franchi, felicitó el nuevo espacio que tiene el CONICET Mar del Plata y reconoció el trabajo del personal de gestión que “hace un trabajo silencioso muchas veces poco reconocido, y la ciencia se hace entre todos y todas. El CONICET Mar del Plata crece en cantidad de institutos de investigación, en infraestructura y equipos gracias a los Planes Construir y Equipar Ciencia y al trabajo diario de todos y todas. Cada vez nos acercamos más a la sociedad marplatense, bonaerense y argentina que es la que nos sostiene porque estudiamos gracias al aporte que hace la sociedad y somos favorecidos por una comunidad a la que le tenemos que devolver con creces lo que nos da. Este nuevo edificio de la sede es un lugar muy visible y eso es importante y estratégico».

Y agregó: «Quiero agradecerle a Guillermo Eliçabe por la gran gestión realizada y los proyectos en los que logró avanzar y a Vera Álvarez a quien recibimos con mucha alegría y es la primera investigadora en asumir esta Dirección”.

En el histórico chalet, declarado Bien de interés patrimonial por la Ordenanza municipal 10075/95 y construido en 1937 por Eugenio Marazzato e Hijo, funcionarán las oficinas de gestión de la Unidad de Administración Territorial del CONICET Mar del Plata, que comprende los departamentos de Administración, Patrimonio, Comunicación y Relaciones Institucionales, Informática, Mesa de Entradas, Recursos Humanos, Dirección, Coordinación, y la Oficina de Vinculación Tecnológica, lo que suman veinte personas que trabajan diariamente para acompañar el crecimiento de la ciencia argentina.

El inmueble cuenta con 700m2, donde se desarrollarán siete oficinas, dos salas de reuniones, una sala de capacitación para veinticinco personas, dos espacios comunes para el desarrollo de eventos y un espacio de comedor para el personal. La ubicación de la nueva sede promueve la visibilidad y el reconocimiento exterior del funcionamiento del organismo público además de estar emplazado de manera equidistante a los institutos que pertenecen al organismo.

En sus palabras, Filmus destacó: “Esta inversión es posible porque se votó una ley que dice que tenemos que pasar del 0,22% del inversión del PBI en ciencia y tecnología a más del 1% en 10 años. Si esto ocurre será porque lograremos instalar que la ciencia y la tecnología sean una política de Estado que termine con las políticas pendulares que caracterizaron históricamente a la Argentina. Esta ley, junto con otras leyes como la Ley de Economía del Conocimiento, la Ley de Bio y Nanotecnología, más otras que tenemos en discusión en el Congreso, va a permitir que Argentina tenga, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de generar una mirada federal de mediano y largo plazo en ciencia y tecnología con cierta seguridad. Pero tener las leyes no implica que se cumplan, nuestra tarea es generar las condiciones para que haya una comunidad que demande su cumplimiento”.

Filmus agregó: “La cuestión es ver la capacidad que tenemos las y los científicos para generar conciencia en nuestra población sobre que sin ciencia no hay desarrollo y que la población en general no va a resolver sus problemas ni transformar el modelo productivo. La ciencia brindó soluciones contra la pandemia, la ciencia y la tecnología aplicadas en una obra como el gasoducto nos tiene que posibilitar una transformación productiva y no la simple exportación de energía sin valor agregado. Esto tiene que ver con la discusión por ser o no un país soberano: los países sin desarrollo científico-tecnológico quedan condenados a seguir los designios que marcan los países llamados centrales. Pero no es solamente la ciencia y la tecnología la que resuelve por sí misma los problemas del mundo porque cada vez hay mayor desigualdad, sino que es la aplicación de la ciencia y la tecnología para democratizar las condiciones de vida de nuestra gente”.

Por su parte, Guillermo Eliçabe expresó: «Este espacio queremos que nos permita acercarnos a la comunidad. Es importante no solamente para darle un lugar adecuado a nuestro personal sino hacer más visible la presencia del CONICET en Mar del Plata. Es una forma de mostrar dónde estamos, en un lugar céntrico en un chalet histórico y emblemático de la ciudad. Este espacio queremos que sea un espacio cultural, poder mostrar que hacemos, hacer reuniones, realizar workshops y eventos culturales».

Durante el acto se realizó el traspaso de dirección de la institución local. Guillermo Elicabe, quien durante 6 años estuvo a cargo de la Dirección del CONICET Mar del Plata le dio paso a la investigadora del CONICET Vera Alvarez, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer ese cargo.

“Estoy feliz de haber estado ocupando este cargo, lo disfruté. Me voy con la alegría de lo ocurrido y el placer de haber cumplido objetivos a los que pudimos llegar por el apoyo de muchas personas. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo y estoy seguro que Vera lo va a hacer brillantemente”, expresó Eliçabe.

Luego, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Fernanda Raverta, expresó: «Los marplatenses tenemos la capacidad de construir programas, planificar acciones, para imaginar que lo posible se puede ir corriendo un poco todos los días si tenemos la capacidad de recrear lo que queremos hacer y que mejor que los trabajadores y trabajadoras de la ciencia. Esa capacidad que tienen quienes imaginan que desde la innovación y la tecnología van a transformar las vidas en perspectiva de mirar un horizonte sin fin, eso es el mar me parece que es maravilloso y conmovedor. Esto es una metáfora de la Mar del Plata donde queremos vivir”.

“Es un momento hermoso que se ha concretado por todo el apoyo de instituciones y personas que creen que la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación pueden cambiar la realidad de quienes viven en la ciudad. Donde, a pesar de todo, tenemos uno de los valores de desempleo más grandes del país y creo que desde la ciencia tenemos que buscar opciones para solucionarlo”, señaló Verá Álvarez al iniciar su discurso. Además, la investigadora realizó un repaso de su recorrido académico en instituciones públicas a quienes agradeció y resaltó la importancia de la construcción colectiva en los recorridos educativos y científicos.

Álvarez le agradeció a los directores/as de las unidades ejecutoras y al equipo de trabajo que llevará a cabo las tareas dentro de la nueva sede inaugurada y añadió: “Sé que vamos a construir en conjunto, que tenemos mucho trabajo por delante con el objetivo de mejorar la ciencia y la ciudad”. Además, agradeció a Analía Vázquez, Daniel Antenucci, Daniel Filmus y Guillermo Eliçabe, referentes en su carrera científica y de gestión. Y concluyó: “Y finalmente quiero darles las gracias a mi familia y amistades, que dan su apoyo y tiempo para que yo pueda hacer estas tareas de gestión que entiendo son solidarias, ya que buscan el bien común”.

Además, estuvieron presentes, por el CONICET, el vicepresidente de Asuntos Científicos Mario Pecheny, el gerente de Administración del CONICET Jorge Figari, la gerenta de Desarrollo Científico y Tecnológico, Liliana Sacco y el director de Relaciones Institucionales Alejandro Dabrowski. También estuvieron, el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Pablo Nuñez, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata Alfredo Lazzeretti junto a autoridades pertenecientes a dicha casa de estudios y autoridades de INTA BALCARCE, INTI Regional Pampeana, INIDEP, UTN, FASTA, CAECE, ETER.

