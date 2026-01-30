Se presentó la Agenda 2026 del Mundial y la Feria Argentina e Internacional del Alfajor

Se presentó oficialmente la Agenda 2026 del Mundial del Alfajor y de la Feria Argentina e Internacional del Alfajor, un proyecto pionero y líder del sector que, con Sello de Marca País, impulsa el crecimiento de la industria alfajorera a nivel nacional e internacional, integrando producción, innovación, educación e identidad cultural.

La presentación de la Agenda 2026 del Mundial del Alfajor, la Feria Argentina del Alfajor y la Feria Internacional del Alfajor se realizó en el nivel cines del Shopping Los Gallegos de Mar del Plata, marcando el inicio de un nuevo calendario federal e internacional que recorrerá distintas regiones del país y el exterior, consolidando al alfajor como uno de los productos gastronómicos más representativos de la región.

El evento contó con la presencia de dos jurados del Campeonato Mundial del Alfajor: la Lic. Aleida Correa, licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos, directora de UNAKITA Consultora y jurado de la edición 2025, y Lorena Meana, técnica industrial especializada en desarrollo de productos para alfajores y chocolates, con amplia experiencia nacional e internacional. Ambas compartieron su mirada profesional sobre la evolución de la industria alfajorera, la calidad de los productos y el proceso de evaluación del certamen.

También estuvieron presentes productores de alfajores, representantes del sector productivo, medios de comunicación e invitados especiales, reforzando el carácter institucional, productivo y comunicacional del encuentro.

El Campeonato Mundial del Alfajor® 2026 se desarrollará los 15, 16 y 17 de agosto en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, y se posiciona como uno de los eventos gastronómicos más convocantes del país y la región. El certamen reconoce la excelencia, la innovación y la identidad de marcas y productores a través de una cata a ciegas con criterios técnicos de análisis sensorial, documentada y evaluada por especialistas.

Desde su creación en 2022, el Campeonato Mundial del Alfajor® ha registrado un crecimiento sostenido que lo consolidó como un evento de referencia para la industria alfajorera a nivel nacional e internacional. La primera edición se realizó en 2022, seguida por las ediciones 2023 y 2024 en La Rural, y la edición 2025 en Costa Salguero, convocando año a año a decenas de miles de visitantes, productores y profesionales del sector, y fortaleciendo su posicionamiento y proyección regional.

La competencia se organiza en diversas categorías, entre ellas Alfajor Tradicional, Alfajor Artesanal, Alfajor Industrial, Alfajor de Autor, Alfajor Regional —que en la edición 2026 tendrá como eje el estilo cordobés— y categorías especiales vinculadas a innovación y tendencias del sector. Los mejores alfajores de cada categoría reciben medallas de Oro, Plata y Bronce, y los ganadores Oro compiten por el título de Mejor Alfajor del Mundo.



Además de la competencia oficial, el Mundial del Alfajor ofrece una amplia agenda de actividades que incluye masterclasses, capacitaciones, degustaciones, presentaciones de productos, rondas de negocios, venta de alfajores de todo el país, un espacio infantil “Alfajoreritos en Acción” y actividades abiertas tanto al público general como al sector productivo, fortaleciendo el vínculo entre marcas, profesionales y consumidores.



Durante la presentación se anunció que, desde la organización del Mundial del Alfajor, se otorga a la Secretaría de Educación del Partido de General Pueyrredon y a la Escuela Municipal de Formación Profesional N°3 “República de Italia” la posibilidad de participar en la competencia sin costo, con el alfajor Atilia.

La iniciativa destaca el valor educativo y formativo del proyecto, que brinda a los estudiantes la experiencia real de elaborar y presentar uno de los símbolos gastronómicos más representativos de la Argentina en un certamen de alcance nacional e internacional.

El proyecto nace en el marco de las prácticas profesionalizantes de los cursos de gastronomía de la institución, fortaleciendo el vínculo entre educación, producción y cultura.

En este contexto, se invitó al Secretario de Educación, Fernando Rizzi, a brindar unas palabras, poniendo en valor el impacto de la propuesta en la formación de los estudiantes.

La organización del Mundial del Alfajor es también la responsable de la Feria Argentina del Alfajor y de la Feria Internacional del Alfajor, espacios de exhibición, degustación y venta directa que fortalecen el vínculo entre productores y público, y promueven el intercambio cultural, productivo y comercial.

Para 2026, la Feria Argentina del Alfajor tiene fechas y sedes confirmadas en Mendoza

(3, 4 y 5 de abril – Centro Cultural La Nave), Rosario (1, 2 y 3 de mayo – Terminal Fluvial) y Tucumán (17, 18 y 19 de julio – Sociedad Rural), mientras que la Feria Internacional del Alfajor se realizará los 5, 6 y 7 de junio en el Salón LATU de Montevideo, Uruguay, con gestiones en curso para futuras ediciones en Paraguay y Brasil.

Tanto las ferias nacionales como la internacional se desarrollan como espacios de exhibición, degustación y venta directa, con stands de productores, charlas, presentaciones, actividades para el público y, en el caso de la feria internacional, exhibición de maquinarias e insumos de la industria, preselección de alfajores que competirán en el Mundial y el tradicional corte del alfajor gigante.

Con Sello de Marca País y un recorrido sostenido que la posiciona como organización pionera y líder del sector, el Mundial del Alfajor y sus ferias asociadas continúan consolidándose como un espacio estratégico para visibilizar el trabajo de productores, impulsar la calidad, fomentar la innovación y fortalecer la identidad cultural de uno de los productos más emblemáticos de la región.

