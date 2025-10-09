SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD EL 6TO ENCUENTRO DE VENDEDORES AMBULANTES Y FERIANTES

Una vez más se desarrollará en la ciudad este evento tan esperado. El sábado 11 de Octubre a partir de las 10 de la mañana La Rambla se viste de fiesta. Cientos de vendedores ambulantes y feriantes estarán presentes creando un corredor gastronómico con variadas opciones y una feria itinerante.

En el transcurso de la jornada se presentarán artistas locales, entre ella Zahira, quien fue convocada el fin de semana pasado a compartir escenario con Angela Leiva.

El dirigente Walter Rivero, miembro de la Comisión Normalizadora de SI.VA.RA, expresó el esfuerzo que representa la organización de todo este encuentro y comentaba que «lo que venimos viviendo en estos encuentros demuestra con hechos la unión y el gran equipo que logró construir esta Comisión Normalizadora a lo largo de estos años de trabajo, y el esfuerzo en la construcción de la unión de los trabajadores de la venta ambulante en la ciudad».

Para finalizar dejó abierta la invitación a toda la comunidad en general a pasar un día en familia, con música en vivo, sorteos y un clima de fiesta con entrada libre y gratuita.

Comentarios

comentarios