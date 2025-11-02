¿Se recuperan los salarios privados?

Los salarios privados muestran una leve recuperación frente a la inflación, con aumentos que superan el 2% y bonos de hasta $100.000, mientras que el sector público sigue rezagado y con incrementos por debajo de la inflación

¿Se recomponen los salarios privados? De acuerdo al último informe de INDEC, los salarios registrados que incluyeron a privados y públicos, escalaron 2,4% promedio. La inflación del mes fue del 1,9% lo que implica un crecimiento real del 0,5%. Sin embargo, continúan aún por debajo de noviembre de 2023, en un 4,74%.

Más allá de esa brecha, noviembre muestra señales de recuperación. Diversos gremios —entre ellos los de deportivos, mineros, pasteleros y ferroviarios— cerraron acuerdos paritarios con aumentos superiores al 2%, lo que sugiere que las actualizaciones comienzan a acompañar la inflación y a frenar la pérdida real del poder adquisitivo observada desde marzo.

Además, varios sindicatos lograron bonos extraordinarios, que en algunos casos alcanzan los $100.000, mientras que los más bajos rondan los $40.000. Aunque se trata de sumas no remunerativas, estos pagos permiten recomponer parcialmente los ingresos y alinear los salarios con las expectativas de inflación proyectadas, de acuerdo con las estimaciones del REM del Banco Central.

Distinta es la situación de los empleados públicos de la administración nacional, cuyos aumentos continúan siendo marginales y por debajo de la inflación, apenas compensado con bonos. Este sector sigue siendo el más afectado por la pérdida de poder adquisitivo, aunque en lo que va de 2025 la caída ha sido menor que la de 2024, cuando los salarios llegaron a retroceder más del 14% en términos reales.

aumentos confirmados de noviembre:

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), cerró acuerdos con la salud privada un aumento del 1,6% en octubre que se cobra en noviembre, más una suma fija de $60.000. El beneficio se aplica a clínicas, sanatorios, geriátricos, centros de diagnóstico, emergencias médicas, mutualidades, hospitales de colectividad y atención domiciliaria.

Al igual que en los otros casos, los incrementos se aplicarán de forma acumulativa sobre los básicos de convenio, lo que significa que cada porcentaje se calculará sobre el salario ya actualizado por el aumento anterior.

Construcción

La Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) agrupa a los trabajadores del sector, entre ellos albañiles, pintores, electricistas, carpinteros, modeladores y escultores.

De acuerdo con el último convenio paritario, los empleados del gremio percibirán en noviembre los mismos salarios que en octubre, sin incrementos adicionales. Las escalas vigentes reflejan un ajuste del 3% respecto de los valores establecidos en julio.

Bancarios

La Asociación Bancaria informó un nuevo acuerdo de actualización salarial que contempla un incremento del 2,1% para todos los trabajadores. Este aumento, que se aplicará de manera retroactiva, se abonará junto con los haberes correspondientes a octubre y responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en septiembre.

Estatales

Los empleados nacionales acordaron en sus últimas paritarias, que el aumento del mes de noviembre será del 1,1%. En la Provincia de Buenos Aires, los estatales tendrán un incremento del 2,5% este mes, de acuerdo a la última paritaria firmada.

Mientras que, los empleados en la Ciudad de Buenos Aires percibirán un diferencial 5% para planta transitoria y permanente.

Camioneros

En noviembre, los camioneros cobran con aumento tras la última paritaria acordada por el gremio que conduce Hugo Moyano. Las escalas vigentes detallan los básicos y los adicionales por categoría que se aplican en todas las ramas y definen el ingreso de choferes, peones, administrativos y personal de apoyo.

Para este mes, les corresponde un incremento del 1%.

Empleadas domésticas

Desde noviembre, los salarios mínimos para el personal comprendido en la Ley 26.844 —trabajo en casas particulares— se mantienen sin cambios, al no haberse firmado un nuevo acuerdo paritario. Por lo tanto, continúan vigentes los valores de octubre: $3.052,99 por hora con retiro y $3.293,99 sin retiro, mientras que las remuneraciones mensuales son de $374.541,36 y $416.485,63 respectivamente.

Alimentación

Los trabajadores de la industria de la alimentación, bajo el Convenio Colectivo 244/94, acordaron un aumento salarial del 6,67% para el período agosto-octubre de 2025 y que se incorporará al básico. Además, recibirán una suma extraordinaria no remunerativa de $100.000, a pagar durante la segunda quincena de octubre.

Mecánicos

Los trabajadores mecánicos agrupados en SMATA acordaron una mejora salarial para el trimestre octubre-diciembre de 2025, mediante la incorporación de sumas no remunerativas que se aplican mes a mes y se integrarán al salario básico a partir de enero de 2026.

Estas sumas adicionales —que varían según categoría, desde unos $326 a más de $76.000 según el puesto— representan una actualización promedio cercana al 6% mensual sobre los valores básicos actuales. Además, las sumas no remunerativas deberán computarse para el cálculo de aguinaldo, vacaciones y horas extras, aunque no forman parte de los aportes previsionales hasta su pase al básico en 2026.

Empleados de comercio: general, call center y turismo

Los empleados de comercio están cobrando este mes un aumento del 1% sobre el básico del mes anterior, más una suma fija de $40.000. Lo mismo cobrarán los empleados de call center y de turismo para este mes.

Turismo, hoteleros y gastronómicos (UTHGRA)

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) cerró una nueva paritaria bajo el CCT 401/05 para el sector de comedores gastronómicos, que contempla aumentos escalonados remunerativos entre octubre de 2025 y enero de 2026.

A partir de febrero, las sumas no remunerativas se incorporarán al salario básico, impactando en adicionales y aportes previsionales. Además, se fijó una contribución extraordinaria de $8.000 por trabajador, en dos cuotas (noviembre y enero), destinada a acción social, capacitación y turismo gremial. El acuerdo también dispone una retención mensual del 2% sobre las remuneraciones sujetas a aportes previsionales para los trabajadores no afiliados al gremio, mientras que los afiliados quedan exentos de este descuento.

Pasteleros

El Sindicato de Pasteleros (STPSRCHPyA), encabezado por Luis Hlebowicz, acordó con las cámaras empresariales del sector un aumento salarial escalonado para la rama Pastelería entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

El convenio establece subas combinadas al básico y sumas no remunerativas: 2,31% en octubre, 3,34% en noviembre, 4,37% en diciembre y una incorporación total del 6,59% al básico en enero de 2026.

Despachantes de Aduana

La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduanas (AEDA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario 2025/2026 con el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), que establece una recomposición salarial del 10% en dos tramos: un 5% con los sueldos de octubre y otro 5% con los de noviembre.

Metalúrgicos

Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) percibirán en noviembre los mismos salarios que en septiembre, debido a que aún no se homologó un nuevo acuerdo paritario.

El último acuerdo paritario del sector metalúrgico, firmado en junio de 2025 para el período abril–agosto, dispuso un aumento total del 7,6%, distribuido en cinco tramos, junto con bonificaciones no remunerativas de $30.000 en abril y $25.000 en los meses siguientes.

Con estas actualizaciones, el salario mínimo del sector se elevó de $877.796 en abril a $909.114 en agosto. Actualmente, las cámaras empresarias y el gremio mantienen pendiente la definición de los incrementos correspondientes a septiembre (con carácter retroactivo) y a los meses siguientes, incluido octubre.

Vigilador privado

La Secretaría de Trabajo de la Nación homologó el nuevo acuerdo paritario entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que actualiza las escalas salariales del CCT 507/07 para el período octubre–diciembre de 2025.

El convenio, encabezado por el secretario general Ángel García, fija un aumento total del 5,74%, comenzando con un 2,83% este mes. De esta forma, un vigilador general percibirá en octubre un sueldo bruto de $1.450.900, al que se sumarán nuevas mejoras en noviembre y diciembre, incluyendo una suma no remunerativa de $25.000 que se incorporará al básico en enero de 2026.

Encargados de edificio

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) confirmaron un aumento salarial del 1,6% para este mes, aplicable a todas las categorías comprendidas en los CCT 589 y 590/10.

Con este incremento, los encargados de edificios verán actualizados sus básicos, plus y beneficios, mientras que los trabajadores permanentes y no permanentes sin vivienda —excepto jornalizados con menos de 18 horas semanales y suplentes de descanso— percibirán además un 7% adicional en concepto de viáticos. A partir de diciembre de 2025, se sumará al salario básico una suma remunerativa mensual de $50.000, conforme al acuerdo firmado el 25 de febrero.

Fuente: ámbito

