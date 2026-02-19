Se registró un movimiento sísmico de baja intensidad en el Mar Argentino sin reportar daños

El temblor fue percibido en distintos puntos de la ciudad y la región, no provocó daños ni situaciones de riesgo. El fenómeno también fue registrado por el Centro Nacional de Información Sísmica de Estados Unidos, reportando un sismo de 4,7 de magnitud a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata sobre el mar.

Un movimiento sísmico fue percibido este jueves por la mañana en distintos puntos de Mar del Plata y la zona. El Municipio informó que se trató de un evento de baja intensidad, que no generó daños materiales ni situaciones de riesgo para la población.

A diferencia de otros episodios, no se registró ningún estruendo previo, sino una vibración o temblor en pisos, paredes y ventanas, especialmente en sectores con alta densidad de edificios, perceptible principalmente por personas en reposo.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo tuvo una magnitud de 4,9, una intensidad clasificada como “débil” y se produjo a una profundidad aproximada de 9 kilómetros, a las 8:15 de la mañana. El epicentro se ubicó a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata, a 160 kilómetros al sudeste de Necochea y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil, en el Mar Argentino, próximo a la zona costera.

El fenómeno también fue registrado a nivel internacional por el Centro Nacional de Información Sísmica (USGS) de Estados Unidos que reportó un sismo de 4,7 de magnitud a 193 kilómetros al sudeste de Mar del Plata, sobre el mar.

Este tipo de movimientos, conocidos como sismos intraplaca, son fenómenos aleatorios que, si bien son poco frecuentes, pueden registrarse en áreas donde existen antiguas fallas geológicas. En estos casos, no se esperan consecuencias asociadas más allá de los temblores percibidos por la población.

El Municipio continúa en contacto con los organismos oficiales especializados para el seguimiento de este tipo de fenómenos y la evaluación de la información técnica disponible, con el objetivo de adoptar las acciones necesarias, tanto preventivas como proactivas, y brindar información clara y oportuna a los vecinos.

No existen restricciones ni medidas especiales para la población y no se reportaron personas afectadas ni daños materiales. Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, con el 107 SAME o con el 911.

