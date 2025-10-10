Se viene WorkSummit, un evento sobre inteligencia artificial y empleo en Mar del Plata

El encuentro tendrá lugar este miércoles15, desde las 15.45 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur. Se destacan las participaciones de Horacio Llovet, cofundador de Nawaiam y de Martín Sciarillo, director de Estrategia Tecnológica en Microsoft. La inscripción previa se realiza en bit.ly/Worksummit

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, en conjunto con Jésica Barrionuevo y Camila Luis, invita a participar del primer WorkSummit, evento que reunirá a líderes, empresarios, profesionales y emprendedores para explorar las nuevas tendencias del mundo laboral y su vínculo con la inteligencia artificial.

Se desarrollará este miércoles 15 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en Sarmiento 2601.La inscripción previa se realiza en bit.ly/Worksummit. La actividad cuenta con el acompañamiento del Municipio, North Valley, Hotel Konke Mar del Plata, Workana, Delta3, Fava, Fardo, Coderhouse, Deseado Cold Brewing y Cabify.

Entre los speakers destacados se encuentra Horacio Llovet, fundador y CEO de Nawaiam, una plataforma gamificada que combina tecnología, psicología y juego para evaluar y potenciar el desarrollo del talento; herramienta que ya es utilizada en alrededor 17 países. Además, Llovet es autor del libro El juego de la vida y conferencista en temáticas vinculadas a empleabilidad, liderazgo e innovación.

Por su parte, Martín Sciarrillo es director de Estrategia Tecnológica en Microsoft, donde lidera iniciativas de inteligencia artificial, transformación digital e innovación junto a empresas de distintos sectores.

El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro señaló que “la inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos y generamos valor, y Mar del Plata tiene un ecosistema preparado para aprovechar esas oportunidades. Desde la Secretaría impulsamos las capacitaciones, la innovación y el trabajo conjunto entre sectores, con el objetivo de seguir creando oportunidades reales de crecimiento y empleo .”

Bajo el lema “Impulsando el Talento Local para Transformar Argentina”, las CEO de WorkSummit, llegarán a la ciudad junto a referentes nacionales e internacionales del sector para compartir herramientas, experiencias y perspectivas sobre el futuro del trabajo.

Cronograma de actividades

15:45 – 16:15 Acreditación + Feria Tec.

16:15 – 16:30 Bienvenida.

16:30 – 17:00 Innovación y Disrupción – Empresas Marplatenses consolidadas ante el desafío de innovar, incorporar tecnología y atraer talento.

16:30 – 17:00 Workshop – Linkedin para potenciar tu carrera.

17:05 – 17:35 Jóvenes emprendedores en tecnología y ciencia 25 MDP.

17:05 – 17:35 Workshop – AI para automatizar

17:35 – 18:10 Trends Al – Martín Sciarillo.

18:10 – 18:50 El futuro está en la predicción humana – Horacio Llovet.

18:50 – 19:10 Sorteo y Cierre.

Comentarios

comentarios