Sed de Fiesta junto a Nico Mattioli, Ariel el Traidor y Los Pibes y Dj Pipo

Nico Mattioli es hijo de Leo Mattioli, recordado como “El León Santafesino” y uno de los grandes referentes de la cumbia romántica. Desde muy joven, Nico eligió continuar con el legado musical de su padre, desarrollando un estilo propio pero siempre ligado a las canciones que marcaron a distintas generaciones de seguidores. A lo largo de su trayectoria, ha recorrido escenarios de todo el país con presentaciones que combinan clásicos del repertorio de Leo Mattioli con composiciones que forman parte de su propio camino artístico. De esta manera, logró consolidar un público que lo acompaña tanto por la memoria de su padre como por la impronta personal que le imprime a cada show. Las interpretaciones de Nico Mattioli se caracterizan por mantener viva la esencia de la cumbia santafesina, con letras que abordan el amor, el desamor y las pasiones más intensas.