Semana decisiva en el Senado: tratarán el Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral en sesiones consecutivas

El oficialismo busca convertir en ley tres proyectos antes del discurso de Javier Milei de apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo.

Tal como lo diseñó en su estrategia parlamentaria, el Senado avanza en la convocatoria de dos sesiones en días consecutivos para aprobar sus proyectos más ambiciosos en el período de sesiones extraordinarias. Se trata del Régimen Penal Juvenil y la reforma laboral, que ya obtuvieron dictámenes en plenarios de comisiones.

La primera sesión será el jueves 26 de febrero a las 11 horas. Dentro del temario, el proyecto más relevante es el de Régimen Penal Juvenil, con el que el oficialismo impulsaría la baja de imputabilidad de 16 a 14 años. Esa propuesta también tuvo una aprobación cómoda en Diputados durante las sesiones extraordinarias: 149 votos a 100. La jornada incluirá la reforma a la Ley de Glaciares y el pliego para avalar que Fernando Iglesias se convierta en embajador argentino en Bélgica y ante la Unión Europea.

Al día siguiente, el viernes 27 de febrero desde las 11 horas, iniciarán el debate y votación de los proyectos de reforma laboral y de la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En ambos casos, el Gobierno tiene antecedentes para ser optimista: tuvo 42 votos a favor y 30 en contra en el proyecto de legislación de trabajo en el mismo Senado este mes, mientras que para el acuerdo comercial obtuvo una amplía mayoría de 203 aprobaciones contra 42 rechazos.

Sesiones en el Senado: qué dicen los proyectos

Además de bajar la edad de imputabilidad, el proyecto de Régimen Penal Juvenil establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

La reforma de la ley N° 26.639, que regula los presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y ambiente periglacial, habilita a las autoridades provinciales a autorizar determinadas actividades productivas (como exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y periglaciares) bajo su competencia.

Entre los puntos más relevantes de la reforma laboral, se encuentran modificaciones en el pago de horas extras, el esquema de indemnizaciones, las contribuciones patronales, el derecho a huelga, el empleo de plataformas, las vacaciones, los estatutos laborales y el financiamiento del cine.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global, dado que prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios