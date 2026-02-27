Senado: el Gobierno convirtió en ley su Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad en la Argentina a 14 años

Antes de tratar la reforma laboral, La Libertad Avanza aprobó el proyecto de seguridad más ambicioso desde que asumió Javier Milei, que protagonizará su discurso ante la Asamblea Legislativa este domingo.

A menos de 24 horas de que se aprobara la reforma a la ley de Glaciares y sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Senado de la Nación convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil. La sesión, que incluye en su temario la reforma laboral, es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso. La jefa de bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, se anotó un nuevo triunfo con un proyecto que motorizó junto a familiares de víctimas.

Las inmediaciones del Palacio se encontraban valladas y con un importante operativo de seguridad cuando, pasadas las 11, todos los bloques – salvo Popular, que conduce José Mayans, y los dos senadores de Movere por Santa Cruz- se puso en marcha la última sesión de las extraordinarias. Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el objetivo del proyecto es «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social».

El resultado final fue de 44 votos a favor y 27 en contra, además de una abstención (la cordobesa Vigo). Los apoyos fueron de la totalidad del bloque libertario, el radicalismo, el PRO y los aliados provinciales, incluida los siempre esquivos santacruceños Gadano y Carambia y la peronista tucumana Sandra Mendoza, la única justicialista que acompañó la iniciativa.

Villarruel preside la última sesión del período de sesiones extraordinarias. HSN

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar «por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas» y se habilitan «instancias de mediación con el adolescente imputado».

Senado: Patricia Bullrich se anota un triunfo en la sesión

Con la sanción de la ley, Bullrich se anota un triunfo propio. Desde que juró como senadora, logró avanzar con la Ley de Glaciares y la reforma laboral, además del Presupuesto 2026. De esta manera, logró congraciarse frente al Presidente luego de un año de derrotas parlamentarias.

Pero el de este viernes es un triunfo propio. Es que fue la exministra quien reflotó el proyecto de Régimen Penal Juvenil -que es de su autoría- tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe. Bullrich logró que Milei incluyera el tema en extraordinarias y (gracias a su delfina Laura Rodríguez Machado en Diputados), y que prospere en tiempo casi récord, luego de casi dos años de demora.

La exministra aprovechó para capitalizar su jugada. A través de su cuenta de X difundió su encuentro con los familiares de víctimas de delitos cometidos por menores de edad.

Esta Ley es por ustedes.



Para los que perdieron a un hijo, a un hermano, a un padre. Por las víctimas que no tuvieron justicia.



Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia. https://t.co/9Ta6PEZ830 pic.twitter.com/73uRpZvAkY — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 27, 2026 «Esta Ley es por ustedes», escribió Bullrich en sus redes sociales, y agregó: «Para los que perdieron a un hijo, a un hermano, a un padre. Por las víctimas que no tuvieron justicia. Desde hoy, la edad no será más una excusa para destruir una familia«.

Régimen Penal Juvenil: el debate

El senador que oficio de miembro informante fue Gonzalo Guzmán Coraita, de LLA. Luego de pronunciar su discurso, que leyó casi en su totalidad, su par de Popular Juliana Di Tullio pidió la palabra para cuestionar que, una vez más, los libertarios leen en lugar de explicar, con sus palabras, las leyes que defienden. La bonaerense le recordó que así lo establece el reglamento de la Cámara alta, que tiene rango constitucional. «Alguno tiene que hablar para poder entender una ley que defienden», le recriminó Di Tullio.

En su discurso, el salteño señaló: “Estamos frente a una jornada histórica: nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es solo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”.

A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich alertó sobre un ítem que también se coló en DIputados, cuando se debatió. Y este tiene que ver con los fondos que se destinen para la implementación de la ley. «Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva», señaló el exgobernador. Según el Ejecutivo, el costo de implementación del nuevo régimen superaría los $23.000 millones.

A los ojos de la oposición, este monto es insuficiente. Este monto se utilizaría para complementar los gastos de las provincias para la implementación del nuevo régimen, que no hayan sido contemplados en sus respectivos presupuestos. Es que estos fueron sancionados antes de la aprobación de la ley.

En este sentido, la diputada de UP Paula Penacca, en la sesión en la que se le dio media sanción a la iniciativa, hizo el siguiente cálculo: el costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de $ 3,2 millones. Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.



El bloque peronista es la principal opositora en el Senado.

Mariano Fuchila

El senador de Popular Martín Soria planteó: «Estamos debatiendo qué respuestas le va a dar el Estado a esos niños en conflicto con la ley». «Desde el peronismo queremos un Estado que brinde una respuesta integral», aclaró el rionegrino para luego añadir que, del lado de enfrente, «la respuesta es penal». «Esta ley es peor que el decreto de Videla», sentenció Soria hacia el final de su extenso discurso.

Régimen penal juvenil: qué dice el proyecto

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

Como partida presupuestaria para la implementación del proyecto, se dispusieron $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los «supervisores», una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener «formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social». «Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados», señala y establece que entre sus tareas está «mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención».

Asimismo, refiere que los alojamientos deberán «hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos». Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se se establece que la Nación y los distritos «podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción».

