Sergio Massa y Daniel Scioli, un reencuentro tras la unidad: de qué hablaron

Tras la polémica «baja» a la candidatura de Daniel Scioli y su reencuentro público con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el embajador argentino en Brasil tendrá su cónclave hoy con Sergio Massa, quien finalmente quedó como el candidato de la unidad por Unión por la Patria.

El encuentro entre ambos dirigentes comenzó a las 10.30 en el Palacio de Hacienda y Massa lo esperó en las puertas de la cartera. El encuentro fue adelantado en la noche de ayer por la propia vicepresidenta.

Segújn se informó, el eje de la reunión fue la agenda comercial y energética con Brasil. Desde el equipo de Massa se informó que se habló de la financiación para las exportaciones de energía eléctrica; de exportaciones para la construcción del Gasoducto; y el mecanismo de financiación para la exportación de bienes brasileños.

Asimismo, agregaron que el ministro y el wmbajador dialogaron sobre el régimen de alerta de importación ante eventuales situaciones de problemas sanitarios en frontera; y el proyecto del Puente Santo Tomé – São Borja y el centro unificado de frontera.

Ayer, la propia vicepresidenta había adelantado este encuentro.“Me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil”, remarcó Cristina Kirchner. “A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer” expresó.

El último lunes Cristina Kirchner compartió un acto con Sergio Massa y contó – sin pelos en la lengua- cómo se llevaron las negociaciones al filo del cierre de listas. En ese marco, planteó que «24 horas antes al cierre de listas teníamos a la ministra de Desarrollo Social planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de buenos Aires, y a nuestro embajador en Brasil para presidente».

En esa dirección, dijo que el lunes de la semana pasada se reunió con Sergio Massa, a quien le aseguró que «si hay una lista de unidad, apoyada por gobernadores, intendentes, nosotros no tenemos ningún problema. Pero si hay PASO, nuestra fuerza va a ir con candidato propio que es Wado de Pedro».

«Algunos me sugerían que le hablara a Daniel (Scioli)… Ni con una 45 en la cabeza me hacen hablar, respeto las decisiones de cada persona. No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a algún lugar que no quiere; esto es responsabilidad de cada dirigente», agregó la vicepresidenta.

Luego de eso, el embajador viajó junto al presidente Alberto Fernández a Brasil, donde el primer mandatario encaró una jornada de reuniones con el presidente de ese país, Lula da Silva, empresarios y diplomáticos.

FUENTE: Infocielo

