Sin colectivos, recolección, ni bancos: así arrancó el paro general en Mar del Plata

Este jueves no circulan colectivos, no hay recolección ni atención en bancos. Así se vive el paro general en Mar del Plata en rechazo a la Reforma Laboral.

Por la tarde de ayer, la UTA Mar del Plata confirmó que se adhería al paro general dispuesto por la CGT y así le dio un peso más significativo a la medida de fuerza. Sin colectivos, el impacto de la medida de fuerza en contra de la Reforma Laboral cobró otro valor. Y así este jueves la dinámica por las calles de Mar del Plata es distinta: además del transporte público, no hay recolección de residuos, tampoco funcionan los bancos y los servicios estatales trabajan con guaridas mínimas.

Sin colectivos y taxis por la mitad

En Mar del Plata, luego de algunas horas de incertidumbre, la UTA local definió sumarse al paro general. «Desde la Unión Tranviarios Automotor Mar del Plata nos adherimos al paro convocado por la Confederación General del Trabajo, en defensa de la Ley de Reforma Laboral, a partir de las 00:00 horas en las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría», comunicaron.

De esta forma, no circularán colectivos a lo largo de toda la jornada, lo que tiene un fuerte impacto en el resto de las actividades debido a que muchos trabajadores concurren en colectivo a sus puestos laborales.

Esto se suma al paro de camioneros que en Mar del Plata afectará, entre otros servicios, la recolección de residuos. El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que no la falta de recolección de residuos desde la noche del miércoles e incluye el turno diurno de mañana. El servicio de recolección retoma hoy, en el turno nocturno, a partir de las 20.

En el caso de los taxis, si bien las asociaciones anunciaron que se adhieren a la medida de fuerza, muchos choferes y propietarios de taxis resolvieron salir a trabajar.

Por otro lado, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, que nuclean a los trabajadores de trenes, suspenderán los servicios metropolitanos y regionales, lo que afectará varias líneas.

La Asociación de Personal Aeronáutico y la CATT, que comprometen a camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, logística de cargas, vuelos nacionales e internacionales, servicios fluviales y marítimos también adhirieron a la medida de fuerza.

Las estaciones de servicio, remises y taxis también cesarán sus actividades por la suma de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).

La Asociación Bancaria de Mar del Plata también oficializó su participación en la protesta. Aunque no habrá atención al público, el homebanking funcionará con normalidad, aclararon desde el gremio.

Las dependencias estatales con trabajadores agremiados en ATE tampoco funcionarán durante toda la jornada.

Más alá de que aún no comenzó el ciclo lectivo 2026, los gremios docentes como Sadop, Suteba, Adum y Ctera se sumaron a la huelga en contra de la reforma laboral y convocaron una manifestación. Escuelas públicas y privadas, en tanto, verán interrumpido el inicio de clases en el segundo día en que los estudiantes secundarios comenzaban con su período de intensificación.

