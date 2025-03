SIVARA hizo entrega de kits escolares a los afiliados

El 4 de Marzo se llevó a cabo la entrega de útiles escolares de SIVARA en nuestra ciudad. Al respecto Walter Rivero, miembro de la Comisión normalizadora de SIVARA Gral. Pueyrredón, expresó que » esta vez no miramos al afiliado, sino a los pequeños de las familias, queremos brindarles lo que tal vez no tuvimos nosotros.

Siempre digo que al vendedor ambulante lo asocian con la ignorancia, con personas que no se educaron, no se formaron, que no tuvieron otra opción mas que salir a vender a la calle. Pero queremos que de la venta ambulante salgan profesionales, que cambien su destino».

En este marco, acompañado por la comisión completa agradeció el trabajo en equipo y recalcó el compromiso asumido desde el sindicato para con la educación de los niños de las y los trabajadoras del gremio.

A su vez Rivero hizo hincapié en la necesidad de construir un camino equitativo para los niños de la familia ambulante dejando claro que «desde el gremio no solo les entregamos los útiles, sino asumimos la responsabilidad de acompañar y velar para que nuestros chicos puedan tener la educación que corresponde, y si es necesario una maestra particular, un libro, fotocopias, el sindicato tendrá sus puertas abiertas para suplir esa necesidad.

La educación es un camino díficil pero no imposible, está al alcance de todos nosotros y con el acompañamiento del gremio lo vamos a poder lograr» finalizó Rivero.

Los afiliados tuvieron acceso a guardapolvos, mochilas, respuestos de hojas, cuadernos, carpetas y cartucheras completas, cerrando así una jornada amena para los vendedores ambulantes y sus familias.

