Soda Stereo Ecos se presenta en Mar del Plata

Charly Alberti y Zeta Bosio subirán al escenario del Polideportivo Islas Malvinas el 3 de abril, acompañados por proyecciones de Gustavo Cerati.

Soda Stereo Ecos se presentará el viernes 3 de abril en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, con Charly Alberti y Zeta Bosio en vivo y la presencia de Gustavo Cerati a través de registros audiovisuales de archivo.

El espectáculo combina la interpretación en directo de los exintegrantes del grupo con proyecciones de imágenes grabadas durante las últimas giras de Soda Stereo, realizadas en 1997 y 2007, en una propuesta que busca reconstruir la experiencia de la banda sobre el escenario.

Según el comunicado oficial, el espectáculo Soda Stereo Ecos invita a imaginarse «un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado».

El próximo miércoles 28 lanzarán una preventa exclusiva para Galicia Visa, con la posibilidad de comprar las entradas hasta en seis cuotas con la tarjeta de crédito.

Por su parte, la venta general con todos los medios de pago comenzará una vez agotada la preventa, también con la opción de realizar el pago en 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Galicia, en linkearte.ar

Fuente: LU9

