Soleado y con una máxima de 25º: cómo estará el clima este viernes 6 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este viernes una jornada agradable y predominada por temperaturas agradables.

En la mañana se presentarán 19 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector sur.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 25 grados, pensada como la máxima de hoy, con un cielo que se mantendrá algo nublado.

Finalmente, en la noche de este viernes, la temperatura bajará hasta los 19 grados, al igual que la intensidad de los vientos, a entre 7-12 km/h.

