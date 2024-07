Sube el boleto de colectivo, cae el servicio

Desde el Movimiento Libres del Sur llevaron adelante una encuesta en los barrios populares de Mar del Plata y Batán, sobre las condiciones en que viaja la población en el transporte público de pasajeros. Destacan el fuerte impacto del aumento sobre los ingresos de las familias, y la mala calidad del servicio.



Rodrigo Blanco, referente local de Libres del Sur, afirmó: “Las vecinas y vecinos de Mar del Plata y Batán tienen que soportar un nuevo aumento del boleto que ya rige desde la semana pasada, que fue otra vez impuesto de manera inconsulta por el Intendente Montenegro. Mientras, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad decide llamarse al silencio y no pronunciarse sobre lo que decide el Intendente haciendo uso de las facultades que le fueron delegadas. Montenegro debería al menos reconsiderar estos aumentos, teniendo en cuenta los recientes anuncios de mayores subsidios por parte del gobierno provincial. No hay ningún motivo que explique su postura de permitir que los empresarios del transporte continúen acrecentando sus riquezas, mientras los y las trabajadoras no llegan a cubrir los gastos esenciales pasando la mitad del mes y se hace cada vez más difícil llegar a los lugares de trabajo, estudio y transitar la ciudad en colectivo.”

El referente de Libres del Sur agregó: “Con este nuevo incremento, a partir del 1 de julio, un pasajero que debe tomar un colectivo de ida y otro de vuelta al trabajo, sumando otro viaje en ambos sentidos por semana, por motivos extralaborales, gasta al mes $56.400, que representan hoy un 24% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Ahora bien, si debe tomar dos colectivos de ida y otros tantos de regreso, el monto a gastar por mes asciende a $112.800, monto que implica un 48% del Salario Mínimo Vital y Móvil. En caso de los tramos más extensos, como es el caso de Sierra de los Padres, Batán o Chapadmalal, con combinación, el costo de transporte se incrementa más aún, por lo que nos encontramos con casos de trabajadores que deberían destinar más de la mitad de su ingreso al traslado de ida y regreso a su lugar de trabajo”.

Libres del Sur, en conjunto con el Instituto Isepci, llevó adelante una encuesta a los usuarios del transporte público de pasajeros local para conocer la opinión sobre las condiciones reales del servicio y si consideran que hubo alguna mejora que vaya de la mano del fuerte incremento que el precio de boleto experimentó este año. Blanco sostuvo que se desarrollaron 140 encuestas de manera presencial en las paradas de colectivo en los barrios populares de Mar del Plata y Batán allí donde más necesario es el uso del sistema público de transporte. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

El 95,7% de los encuestados opina que el servicio no ha demostrado ningún tipo de mejoría desde el anterior aumento de marzo, hasta hoy.

Más de un 53% de los encuestados toman más de un colectivo para poder llegar a su lugar de trabajo, con lo cual se evidencia la mala distribución de los recorridos.

En un 46% de los casos, los vecinos y vecinas deben caminar más de 5 cuadras para llegar a la parada del colectivo más cercana.

En el 45,3% las paradas donde esperan el colectivo, no tienen techo para resguardarse de la lluvia, mientras que el 71,7% tampoco cuenta con paredes protectoras del viento. Además, en más de la mitad de los casos, las paradas no cuentan con ningún tipo de señalización indicando que ahí frena el colectivo.

En relación a la frecuencia de los colectivos, es importante destacar que la percepción cambia dependiendo del momento en que utilizan el servicio. Así, durante el día hay un 26% que cree que la frecuencia del colectivo es Mala o Muy mala, y un 43,2% la considera Regular. Tan sólo un 29% considera que la frecuencia es buena. Pero hay una fuerte diferencia al ser consultados sobre la nocturnidad, donde más de la mitad de los encuestados pondera que el servicio es entre Muy malo y Malo y sólo el 13% la considera Buena.

Por último, al consultar sobre la funcionalidad de la aplicación municipal “Cuando Llega”, el 31% considera que es Mala o Muy mala en el aviso de la llegada del colectivo. Mientras que el 47,5% de los encuestados considera Regular su funcionamiento.

“Las grandes falencias y problemáticas que presenta el transporte público en nuestra ciudad hace años, se van agravando con la misma velocidad que crece el precio del boleto. Cada vez es más el porcentaje del presupuesto familiar destinado a movilizarse en el transporte público, mientras que al mismo tiempo hay un incumplimiento constante de las frecuencias, las unidades se encuentran en pésimo estado, y no hay lugares acordes para esperar las unidades. Tampoco brinda información certera la aplicación dispuesta por el Municipio, y no se ve voluntad política de controlar y exigir el cumplimiento de las obligaciones de las empresas que prestan el servicio” finalizó Blanco.

Comentarios

comentarios