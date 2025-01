Suben las temperaturas y podría darse la primera ola de calor de 2025: qué hacer para que no afecte a la salud

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se viene un fin de semana con temperaturas muy altas, especialmente en el centro del país, y que desde el lunes podría producirse la primera ola de calor del año, con alcance en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y varios distritos bonaerenses.

“Fin de semana caluroso para gran parte de país. Se vienen días de altas temperaturas con valores arriba de los 30 y 40 °C, así que a hidratarse bien”, adelantó y aconsejó el SMN

Asimismo, el meteorólogo Christian Garavaglia, precisó en el sitio especializado Meteored que las marcas térmicas irán en ascenso en los próximos días, dentro de lo previsto para la estación de verano, y aventuró la ocurrencia de una ola de calor por prevalencia del viento norte. Cabe subrayar que Garavaglia indicó que la estación estival, hasta ahora, ha sido atípica en comparación con los años precedentes, ya que “noviembre y especialmente diciembre, fueron relativamente fríos, sin temperaturas que hayan superado el umbral de 35 °C”, en Capital Federal y el AMBA. Y añadió: “De hecho, la tarde más calurosa de los últimos meses se remonta al 21 de octubre cuando se registraron 34,3 °C”.

Si bien el fin de semana se esperan algunas lluvias en la Costa Atlántica, desde el lunes la incidencia del viento norte podría causar la primera ola de calor del año, “con un periodo más crítico entre el martes 14 y el jueves 16”. Esos días, “en el AMBA las mínimas estarán entre los 23 y 26 grados y máximas entre 34 y 36, sin descartar picos superiores en los distritos del conurbano bonaerense”.

El SMN define “ola de calor” a un período excesivamente cálido, en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante 3 días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad.

El aumento de las temperaturas puede generar consecuencias negativas en la salud de la población, especialmente en los más chicos y los mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Para evitar sufrir un “golpe de calor”, se recomienda:

Aumentar la ingesta de agua, aún cuando no se sienta sed.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o con azúcar en exceso, y no consumirlas ni muy frías ni muy calientes.

Consumir frutas y verduras y mantener una ingesta liviana, evitando las comidas abundantes.

No realizar actividad física intensa.

