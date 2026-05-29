Suspendieron la venta de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata: el listado

La distribuidora de gas Camuzzi decidió cortar el suministro debido a restricciones operativas en el sistema de distribución de gas
Varias estaciones de servicio de Mar del Plata suspendieron la venta de GNC debido a restricciones operativas en el sistema de distribución de gas, según confirmaron fuentes de Camuzzi a Ahora Mar del Plata.
La medida comenzó a regir durante la tarde del miércoles y afecta a las estaciones que cuentan con contrato “interrumpible”, es decir, aquellas cuyo suministro puede ser suspendido ante escenarios de alta demanda o limitaciones operativas.
En cambio, las estaciones con contrato “firme” pueden continuar despachando hasta el volumen de gas contratado. De acuerdo a lo informado, la decisión responde a “condiciones operativas en el sistema”, en medio de jornadas de bajas temperaturas y un aumento en el consumo residencial.
Las estaciones alcanzadas por la suspensión en Mar del Plata son:
- Alonso Constant – Solís 9531
- Cumeican – J.B. Justo 4873
- Don Felix S.A. – Constitución 4053
- Edison Gas S.A. – Edison 1879
- El Único S.A. – J.B. Justo 10
- Emfaco S.A. – J.P. Ramos Norte 1401
- GNC El Pino S.R.L. – Luro 9807
- Guerizar S.A. Serv. MDP – Champagnat y Ramos Norte 1338
- Irubat S.A. – J.B. Justo 4986
- Petrolera Cruz del Sur S.A. – Del Riego 49
- Procosud S.A. – Ruta 226 N°8
- Parque Constitución SRL – Constitución 4703
- Queque 554 – J.P. Ramos Norte 1410
- Red de Serv. Rurales MDP – Libertad 5813
- Refi BBL – Independencia 2935
Por el momento no se informó cuándo se normalizará el expendio en las estaciones afectadas.
Fuente: Ahora Mar del Plata