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Suspendieron la venta de GNC en estaciones de servicio de Mar del Plata: el listado

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La distribuidora de gas Camuzzi decidió cortar el suministro debido a restricciones operativas en el sistema de distribución de gas

Varias estaciones de servicio de Mar del Plata suspendieron la venta de GNC debido a restricciones operativas en el sistema de distribución de gas, según confirmaron fuentes de Camuzzi a Ahora Mar del Plata.

La medida comenzó a regir durante la tarde del miércoles y afecta a las estaciones que cuentan con contrato “interrumpible”, es decir, aquellas cuyo suministro puede ser suspendido ante escenarios de alta demanda o limitaciones operativas.

En cambio, las estaciones con contrato “firme” pueden continuar despachando hasta el volumen de gas contratado. De acuerdo a lo informado, la decisión responde a “condiciones operativas en el sistema”, en medio de jornadas de bajas temperaturas y un aumento en el consumo residencial.

Las estaciones alcanzadas por la suspensión en Mar del Plata son:

  • Alonso Constant – Solís 9531
  • Cumeican – J.B. Justo 4873
  • Don Felix S.A. – Constitución 4053
  • Edison Gas S.A. – Edison 1879
  • El Único S.A. – J.B. Justo 10
  • Emfaco S.A. – J.P. Ramos Norte 1401
  • GNC El Pino S.R.L. – Luro 9807
  • Guerizar S.A. Serv. MDP – Champagnat y Ramos Norte 1338
  • Irubat S.A. – J.B. Justo 4986
  • Petrolera Cruz del Sur S.A. – Del Riego 49
  • Procosud S.A. – Ruta 226 N°8
  • Parque Constitución SRL – Constitución 4703
  • Queque 554 – J.P. Ramos Norte 1410
  • Red de Serv. Rurales MDP – Libertad 5813
  • Refi BBL – Independencia 2935

Por el momento no se informó cuándo se normalizará el expendio en las estaciones afectadas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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