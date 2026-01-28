Tango Furia en la sala Piazzolla

Una función especial, única e irrepetible en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium.

La reconocida compañía marplatense Tango Furia, bajo la dirección y coreografía de Emmanuel Marín, presenta una puesta escénica imponente que celebra la esencia más profunda y contemporánea del tango argentino.

Con más de 30 bailarines en escena, la voz en vivo de Anastasia Romanova y la participación especial del conjunto Auquinco Malambo.

Tango Furia se ha consolidado como una de las compañías de tango danza más destacadas de la escena nacional, con más 20 años de trayectoria y un sello coreográfico propio que combina la técnica clásica, el virtuosismo, la teatralidad y la fuerza expresiva del tango.

La compañía ha recorrido las escenas locales e internacionales, representando con orgullo la identidad cultural argentina. En los últimos años, ha recibido importantes reconocimientos, incluyendo el Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor espectáculo de danza, el Premio Faro de Oro 2024 y fue declarada de interés cultural por autoridades locales.

Con una ÚNICA FUNCIÓN

Miércoles 4 de febrero a las 21:30 hs

Sala Piazzolla – Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

ENTRADAS

Generales: $18.000

Jubilados y estudiantes: $15000

Las entradas se venden en boletería y a través de Plateanet:

