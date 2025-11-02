Tareas programadas de EDEA para este lunes en Mar del Plata

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los trabajos programados del 3 de noviembre

La empresa de energía eléctrica EDEA detalló los cortes de energía programados para este lunes 3 de noviembre en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata.

Las tareas de mantenimiento y mejoras en la red se realizarán de Ruta 11 a Las Maravillas y de Scaglia a Las Frecias en el horario de 08:00 hs a 12:00 hs.

También de avenida Libertad a 25 de Mayo y de 1° de Mayo a Perú en el horario de 08:30 hs a 09:30 hs.

Además, en Gascón Par e/ Tucumán y Arenales en el horario de 08:00 hs a 10:00 hs

y en Talcahuano 841 en el horario de 08:00 hs a 16:00 hs.

“Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas”, aclararon en el sitio web.

“Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa”, dijeron, además.

Para recibir estos avisos solo es necesario registrarse en el Oficina Virtual a través de https://www.edeaweb.com.ar/ o descargar la App de Edea desde el Store del celular. A través de la Oficina Virtual los usuarios pueden administrar todas las gestiones sobre su servicio eléctrico más rápido y fácil.

Fuente: Ahora Mar del PLata

