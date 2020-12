Tarifas de OSSE: «El oficialismo aprobó un aumento sin conocer de cuánto será»

Los funcionarios de Obras Sanitarias tuvieron que volver al Concejo Deliberante a explicar cuáles serán los aumentos, luego de haber anunciado cifras erróneas. «Lamentablemente, se volvieron a llevar los detalles y seguimos sin tener datos concretos sobre los incrementos. Aún así, el oficialismo votó algo que desconoce. Gracias a las advertencias del Frente de Todos, se pudo evidenciar -al igual que en Presupuesto- que los aumentos anunciados no se corrrespondían con la realidad. Esperamos que haya transparencia y los contribuyentes no sufran subas tan significativas, aunque observamos que hay un 45% de promedio de incremento en las cuentas de Tarifa Fija alcanzadas por el mínimo», manifestaron los concejales y concejalas del bloque.

Este viernes, las autoridades de Obras Sanitarias volvieron a asistir a la Comisión de Recursos Hídricos, Obras y Servicios Sanitarios, para admitir que había habido errores en los cálculos, y reconocer que los aumentos serían mayores a los anunciados, luego de mostrar incrementos dispares y poco claros.

«Desde el Frente de Todos fuimos los que advertimos la falta de claridad en los porcentajes expuestos pero, a pesar de los reiterados pedidos para que se incorporen las simulaciones al expediente, esto no sucedió. Creemos que es importante que la información sea clara, tanto para quienes lo votamos, como para quienes reciben la boleta en sus hogares. Hoy los funcionarios incorporaron tres modificaciones, que implican cambios en la fórmula y eso requiere de un estudio mucho más profundo que no puede hacerse en minutos. Por eso, votamos de manera negativa, porque queremos seguir analizando este expediente y no podemos acompañar algo que todavía no pudimos ver», manifestó la concejala Verónica Lagos.

En ese marco, enfatizó: «Hoy reclamamos que sean responsables con los porcentajes anunciados, para que nuestros vecinos y vecinas tengan en claro cuáles serán los aumentos y no tengan sorpresas en sus facturas, porque observamos que de la simulación que acercaron desde OSSE, el 40% de las cuentas de Tarifa Fija sin mínimos superan el 30% de incremento. Además, nos alerta que el promedio de incremento en Servicio Sanitario de las cuentas enmarcadas en los Mínimos de Tarifa Fija alcanza el 45%. Rondando entre el 38% y el 56% de aumento, hay casos que alcanzan el 90% de incremento en concepto de Servicio Sanitario.

Lagos sostuvo que quieren tener por escrito las modificaciones presentadas y las simulaciones solicitadas, «para corroborar que el incremento real sea el expuesto hoy»: «Gracias a las simulaciones realizadas por el equipo del Frente de Todos, pudimos advertir que los incrementos previstos serían del doble de lo anunciado. Realmente nos gustaría que la discusión se de en torno al expediente y no en base a desmentir lo que anuncian mediáticamente».

