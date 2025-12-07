TEMPORADA 2026 | 4 DE ENERO GRAN ESTRENO: VOX POPURRI PRESENTARÁ LA PROPUESTA MÁS ORIGINAL DE LA TEMPORADA 2026

VOX POPURRI Y UNA NUEVA TEMPORADA DE VERANO EN MAR DEL PLATA: UN ESPECTÁCULO LLENO DE RITMO, INGENIO Y JUEGOS VOCALES

El trío combina música en vivo y humor para todas las edades, consolidándose como la propuesta más original del teatro para este verano 2026. Su gran estreno será el domingo 4 de enero a las 21 horas en la sala Melany. Entradas a la venta en Plateanet o en la boletería del teatro.

Tras un 2025 cargado de hitos, incluyendo funciones agotadas en Cuatro Elementos y la Sala Melany, presentaciones en el Teatro Astros de Calle Corrientes y su participación especial en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2025, transmitida por Canal América para varios países – Vox Popurri inicia el 2026 con una temporada veraniega que promete reafirmar su crecimiento artístico y su conexión con el público.

El trío vocal y actoral Vox Popurri llega a la sala Melany del centro de Arte Roxy-City con su renovado y elogiado espectáculo nominado a los Estrella de Mar 2025 a Mejor Teatro Musical y los Premios Hugo Federal. El show ganó a Mejor Dirección en los Premios Hugo Federal a cargo de Mariano Magnífico. Vox Popurri estrena el domingo 4 de enero a las 21 horas y tendrá funciones todos los domingos de enero y febrero. Las entradas ya están a la venta en Plateanet o en la boletería del teatro, ubicado en San Luis 1750.

Vox Popurri invita al público a vivir las noches de domingo donde la creatividad vocal, la teatralidad y el humor se conjugan para crear una experiencia distinta dentro de la cartelera estival marplatense.

Un fenómeno dentro y fuera del escenario

A su reconocimiento en salas de Buenos Aires, Córdoba y distintas ciudades del país, se suma su fuerte presencia en redes sociales, donde acumulan más de 25 millones de reproducciones, una comunidad en continuo crecimiento y un estilo visual analógico que potencia su personalidad humorística y musical

Entre sus contenidos más virales se destacan “Fin de Año”, “Tango de fin de mes”, “Modo Abuela” y “Zamba pa’ estornudar”, todos con millones de visualizaciones.

Ficha Técnica:

Vox Popurri: Judith Morales, Tamara Prato, Camila Suero

Dirección: Mariano Magnifico

Composiciones originales: Ignacio Corva y Camila Suero

Guion: Ignacio Corva

Arreglos Vocales: Camila Suero

Puesta en Escena y Asistencia: Agustina Suero

Iluminación: Federico Cordeiro

Producción: Vox Popurri

Prensa y comunicación: Max Czajkowski

Instagram: @voxpopurrii

¿QUIÉNES INTEGRAN VOX POPURRI? CAMILA SUERO

Pianista y cantante nacida en Mar del Plata. Se formó en piano académico en el Conservatorio Luis Gianneo y en el profesorado de arte Adolfo Ábalos, donde desarrolló la especialización en piano jazz.

Estudió actuación y participó en obras de teatro musical como actriz, cantante y directora.

En 2020 fue nominada como Revelación en el Premio Estrella de Mar por la obra “Una noche en el Café Concert”.

En 2022 dirigió la orquesta en vivo del exitoso musical de Broadway “Casi Normales”, en su décima temporada.

En 2023 integró el elenco de “El Funeral de los objetos” como pianista. Ese mismo año recibió el Premio Hugo Federal a Mejor Interpretación Femenina en Espectáculo Musical por “Mucho Bardo y pocas Nueces”.

Actualmente es directora de coros, docente y coordinadora en programas de Orquestas Infantiles y Juveniles en Mar del Plata y Chascomús.

JUDITH MORALES

Cantante, actriz y compositora. Nació en Mar del Plata y reside en Buenos Aires, donde cursa estudios en la Escuela de Música Contemporánea.

Estudió actuación en Cuatro Elementos (Mar del Plata) y se formó con maestros como Juan Álvarez Prado y Marcos Rauch.

Tiene certificación como vocal coach por Modern Vocal Training y trabaja como docente de canto para niños y adultos.

Desde los 17 años se presenta profesionalmente en distintos escenarios e integró diversos proyectos musicales. Participó en musicales como “El Visitante”, estrenado en el Teatro Colón.

Como soprano, formó parte del Coro Municipal Coral Carmina y del grupo vocal Vocakooza, con quienes realizó múltiples shows.

En 2025 lanzó “A la distancia”, su primer EP solista bajo el nombre artístico JUDITH, dentro del género folk-pop, producido por Nacho de la Riega y Rodrigo Genni.

TAMARA PRATO

Cantante, entrenadora vocal y artista multidisciplinaria nacida en Mar del Plata.

Su recorrido musical empezó en la infancia, explorando piano y guitarra de manera autodidacta.

A los 18 años ingresó al Conservatorio de Música, donde estudió piano y flauta traversa, mientras profundizaba su formación vocal para convertirse en docente y guía de nuevas voces.

Formada además en danza clásica (Escuela Norma Fontenla) y jazz desde los 11 años, desarrolló una mirada escénica integral que combina cuerpo, voz y emoción.

Se ha presentado en numerosos escenarios marplatenses, transitando géneros como rock, funk, soul y blues.

Actualmente es vocalista de Afrodita, banda tributo a grandes voces femeninas del rock internacional

