Temporada de verano: cómo compite Mar del Plata contra la oferta extranjera

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se comunicó con Marcela Tripiana, vicepresidente primera de la Asociación de Empresas de Viaje y Turismo de Mar del Plata y el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires (AEVYT), que explicó la situación actual y cómo atraviesa al visitante.

Luego de que circulara una fuerte especulación sobre la posibilidad de que los argentinos vacacionen en Brasil debido a la devaluación del real, desde los distintos organismos vinculados al turismo expresaron que si bien es algo que está latente y requiere del trabajo conjunto para mantener la demanda, también es una exageración.

En relación a ello, Tripiana expresó la posición de la AEVYT en torno a ello. “Desde nuestro lugar, modestamente, no es ese es el titular que corresponde. La devaluación del real colabora para que el gasto diario en Brasil se acomode mejor a nuestro bolsillo pero la realidad es que también llegar hasta Brasil con los aéreos en dólares y la hotelería no es tan barato. Puede ser más competitivo que cuando teníamos un dólar bastante más caro, sobre todo hablando del dólar blue. Pero no creo que sea para desterrar a Mar del Plata ya que nuestra ciudad tiene una oferta de servicios y de hotelería y de todas las cuestiones turísticas que van desde muy económicas hasta hotelería muy exquisita de cinco estrellas“, comentó.

Esta tendencia repercute con mayor fuerza en otros destinos del país donde se recibe, principalmente, a turismo extranjero y por eso los valores son más elevados. “Hay destinos que no están baratos. La realidad es que habría que consultar un poco con los proveedores a ver si realmente no se pueden acomodar las tarifas porque, a veces, comparativamente ir al extranjero está igual o más barato que moverse en el país. Eso hace un poco de ruido. Creo que entre todos tenemos que acomodar tarifas y decidir si queremos que la gente vacacione en nuestro país, o por lo menos la gran mayoría”, agregó.

Asimismo, la vicepresidenta Asociación de Empresas de Viaje y Turismo de Mar del Plata y el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires manifestó la necesidad de encontrar soluciones para que ese movimiento turístico elija Argentina. “Tendremos que restar ganancias o darle una vuelta. Va a haber gente siempre que viajará al exterior, eso es un hecho y todos los años pasó. El marplatense, en general en temporada, no sale al exterior porque se dedica a disfrutar su ciudad y el buen clima o a trabajar para tener un respaldo para el resto del año”.

La era “post-Previaje”

La aparición de una política pública como el Previaje luego de lo que fue la pandemia que permitió impulsar el movimiento turístico interno dejó en claro que a partir de este tipo de decisiones se puede generar un flujo económico significativo. “A veces lo que colabora en eso es la posibilidad de la fortificación de servicios, o sea del pago de servicios dentro del país. Los boletos en 12 o 18 cuotas, ese tipo de promociones, la hotelería también, los paquetes turísticos armados que se pueden pagar en cuotas. Los números que estamos manejando para unas vacaciones para un término medio de gente es un importe muy importante. Entonces el tema de poder cuotificar esos pagos colabora para decir bueno voy a distintos destinos turísticos dentro del país ya que en el extranjero no se puede hacer así”.

¿Quiénes se van de vacaciones?

La crisis económica por la que atraviesa la Argentina en los últimos años también alteró el segmento de la población que puede acceder a este privilegio. “Hay gente que con esfuerzo podía hacer alguna salida o alguna vacación más o menos corta dentro del país a través de las salidas grupales en bus y todo eso fue achicando la cantidad de salidas porque la demanda aminoró. Hay gente que siempre pudo salir y seguir a saliendo y hay un segmento que tal vez en estos años pudo ahorrar, dolarizó ese dinero y hoy por hoy lo utilizan para darse el gusto de seguir haciendo vacaciones, sobre todo afuera o en el Caribe”.

Ante esta situación, el rol de las agencias de viaje se vuelve fundamental para poder generar una oferta que le permita al usuario acceder dependiendo de sus posibilidades económicas. “Tenemos que también reinventar una oferta para que aquellos que quedaron fuera puedan reincorporarse de alguna manera en paquetes más cortos, en lugares que por ahí no se nos ocurría que están más cerca y ofrecerle a la gente que puede calidad y servicios ya sea en nuestro país o fuera de él”.

La necesidad de un ordenamiento nacional

Es necesario remarcar que el turismo no solo se mueve a través de si se tiene un dólar barato sino que es fundamental poder brincar un servicio de calidad. “Como país tenemos que mostrarnos de otra manera . Nuestra situación geográfica hace que seamos un país terminal. Nadie tiene a Argentina de paso porque va a otro lado como puede suceder en Europa. El que viene a Argentina es exclusivamente a eso. Entonces al turismo extranjero tenemos que capturarlo no solo en el tema económico. que nos excede, sino también en la calidad del servicio, que toda la ciudad se brinde al turista con buenos modos, con atención”.

Al mismo tiempo, con respecto al turismo nacional resaltó que: “Tendríamos que sentarnos todos los prestadores, desde transportistas, hoteleros, agencias de viaje, para plantear qué es lo que queremos desarrollar en nuestro país, ponernos de acuerdo y ver qué estamos dispuestos a sacrificar cada uno“.

Chile, el otro destino elegido

Además de la opción de las playas brasileras, los argentinos también han optado por país trasandino para llevar a cabo su período vacacional. “Chile es un mix de vacaciones y compras. La realidad es que tiene la opción de compras realmente a un precio mucho más económico. Obviamente no son las playas de Brasil ni su temperatura, entonces es otra modalidad. Pero dentro de todos son los dos países que que hoy por hoy podrían estar rescatando más el turismo cercano de Argentina”, remarcó Tripiana

