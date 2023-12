Textiles: “Si avanza la reforma laboral podemos hacerle frente a las importaciones” 

El decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei impacta, de una u otra manera, en todos los ámbitos. Entre ellos, en el sector textil, que es tan importante en la producción, desarrollo y empleabilidad en Mar del Plata.

Guillermo Fasano, que es presidente de la Cámara Textil de la ciudad, resaltó que “Aunque no lo creas, nuestra preocupación no son las importaciones. Lo que estábamos esperando, para terminar con la industria del juicio, era la reforma laboral, porque eso ayuda a generar condiciones. Si avanza la reforma laboral como está previsto podemos hacerle frente a las importaciones”, aseguró el empresario.

En ese sentido, el referente textil explicó que “uno de los más graves problemas del sector, que se replica en todo tipo de pymes, es la industria del juicio laboral y realmente es una buena noticia”. “A las grandes empresas no les afecta: tienen ejércitos de contadores y abogados. En nuestro caso no es así. Hay pymes que cierran por juicios laborales. Eso no está bien. Los puntos del DNU que avanzan sobre una reforma laboral nos permiten empezar a generar condiciones nuevas, más competitivas”, apuntó Fasano.

Para el presidente de la Cámara Textil, antes de hablar de las consecuencias por la apertura de las importaciones -que tienden a competir muy asimétricamente en términos de precios con las producciones nacionales- hay que hablar de todas las medidas que tienden a mejorar esas condiciones se mencionó antes. “Demolición de juicio laboral, acceso al financiamiento, reducción de la carga tributaria impositiva y simplificación de los trámites que tenemos que hacer las pymes, que son muchos y engorrosos”, enumeró Fasano.

Fasano dijo: “Las leyes que habilitan estos juicios las creó Cavallo para defender a las AFJP. Generó multas muy importantes para quienes tenían errores en la registración, para combatir la evasión fiscal. ¿Qué pasó con el tiempo? Esas multas, en lugar de ir al destino que tenían que ir -a la afip o anses o a las cajas de previsión- fueron directamente a los trabajadores”. Entonces el trabajador cuando encuentra un error de registración denuncia y multiplcia el monto de indemnización o multa por tres, por cuatro, por cinco y hasta 6. Todo esto, sin contar lo que pasa con el in dubio, que es, sencillamente, inventar una demanda y sobre esa demanda que inventó, se le aplican todas las multas laborales. Decime cómo puede un comerciante chico sostener todo eso”, deslizó Fasano.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios