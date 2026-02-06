Tiene fecha el juicio del mecánico que persiguió y mató al ladrón que robó en su taller: será con jurado popular

El mecánico Claudio Mirabal enfrentará a fines de este mes un jurado popular integrado por 12 vecinos de la ciudad que deberán decidir si es culpable del delito de homicidio agravado por alevosía y, en caso que lo perciban culpable, se expone a una pena de prisión perpetua.

Se le imputa el homicidio de Rubén Villalba, un delincuente al que vio en el interior de su taller desde cámaras de seguridad y al que buscó, identificó y persiguió en la calle hasta tenerlo cara a cara. Entonces lo atropelló. El resultado fue la muerte del peatón.

Desde el Ministerio Público Fiscal no entendieron excusas ni atenuantes y consideraron gravísimo el accionar del ahora enjuiciado. Tanto que le caratularon el caso con una calificación que lo expone a la condena más alta que prevé el sistema penal argentino, que es la prisión perpetua.

Mirabal percibió por cámaras de seguridad de su taller cuando Villalba estaba en el interior, con fines de robo. Ya habría estado por allí en esa misma condición. Por eso fue hasta el lugar, no lo encontró pero salió a buscarlo. Lo encontró en las inmediaciones y con su automóvil lo embistió.

Entre el 23 y 27 de enero será juzgado con formato de jurado popular que deberá definir si es culpable o no del delito que se le imputa.

El abogado defensor, César Sivo, considera excesivo el delito imputado por la fiscalía y entiende que deberá ser revisado. “Mi cliente asegura que venía a baja velocidad y el impacto no era para dar muerte sino para dar un escarmiento”, dijo a Teleocho INforma y remarcó la necesidad de atender y entender “cómo estaba emocionalmente” en esos momentos su cliente.

“No lo quiso matar, estaba emocionalmente afectado y no estaba en condiciones mentales de tomar decisiones”, describió Sivo y aseguró que el acusado “actuó sin darse cuenta de lo que hacía”.

También remarcó que “hay un contexto social que hace que una persona siente que está autorizada a hacer cualquier cosa porque el Estado no resuelve”, infirió el abogado defensor y fundamentó: “si te roban 17 veces y no hay respuestas ,se piensa que hay que actuar solo”, dijo en favor de su defendido.

A su criterio, el impacto con el auto sobre Villalba no era para matarlo. “La víctima cayó mal y terminó falleciendo”, consideró Sivo y anticipó que durante el juicio se presentarán elementos que apuntalarán los atenuantes para llevar la acusación hacia un encuadre de menor rango y también menor margen de pena.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios