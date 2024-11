Toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por vientos de hasta 70 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes por fuertes vientos en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. La alerta amarilla rige para los posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y que produzcan riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En esta nota de Infocielo te contamos cuáles son las ciudades bonaerenses afectadas por estos fuertes vientos.

Por la alerta amarilla que regirá durante el lunes 11 de noviembre, el área será afectada por vientos provenientes del sector sudoeste y sur con velocidades entre 25 y 40 km/h con ráfagas de hasta 70 km/h. Estos fenómenos pueden desarrollarse durante la mañana y tarde de este lunes en todo el territorio provincial.

Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla por vientos

Por estos vientos, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó que la población que habita en la zona afectada se mantenga informada sobre la intensidad de las condiciones climáticas, además de las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de accidente que pueda producirse en la vía pública. En este sentido, las recomendaciones ante una alerta amarilla por vientos son las siguientes:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Fuente: Infocielo

